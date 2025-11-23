Parkenin generali kariyerini noktalıyor

NBA tarihinin en saygın oyun kurucularından Chris Paul, 21 sezonluk kariyerini noktalıyor. 40 yaşındaki oyuncu sezon sonunda parkelere veda edeceğini açıkladı. Paul, X platformunda kariyerinden kesitlerin yer aldığı özel bir video paylaşarak, “Bu son sezon için minnettarım” ifadeleriyle emeklilik kararını duyurdu.

2005 NBA Draftı’yla lige adım atan Chris Paul, kariyeri boyunca New Orleans Hornets, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors ve San Antonio Spurs formalarını giydi. Bu sezon Clippers’a geri dönen CP3, 21 sezonluk NBA hikâyesinin son adımını da Los Angeles’ta tamamlamış olacak.

PARKENİN GENERALİ

Paul, bin 364’ten fazla maçta görev aldığı kariyeri boyunca oyun aklı, liderliği ve oyunu yönlendirme becerisiyle modern basketbolda “floor general” (parkenin generali) kavramını yeniden tanımlayan isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Her ne kadar birçok takımda iz bıraksa da Paul’un en unutulmaz dönemi Clippers’ta yaşandı. Blake Griffin ve DeAndre Jordan ile birlikte oluşturulan güçlü ekibin başrolünde yer aldı. Los Angeles ekibinin modern tarihindeki en rekabetçi yıllarında takımın sahadaki nabzını tutan isim CP3’tü. Paül'ün kariyerinde kazandığı önemli başarılar:

• 12 kez NBA All-Star,

• 2 Olimpiyat şampiyonluğu (2008-2012)

• 5 kez asist kralı

• 6 kez top çalma kralı

• 2013 All-Star MVP

• 2006 Yılın Çaylağı