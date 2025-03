Parkı işgal edip milyonlar istediler

15 bin metrekare yeşil alanın etrafını yüksek duvarla çevirip siteye dahil eden, alana kapı yaparak halka girişi kapatan ve site sakinleri ile davalık olan İstanbul Ümraniye Sinpaş Gökorman Sitesi, bu kez de alanın kullanımındaki peyzaj ve imalat çalışmaları için site sakinlerine 18 milyon masraf çıkardı. Bu durum site sakinlerinin tepkisine neden oldu. Konuyu gündeme getiren Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, "AKP’li Ümraniye Belediyesi ve Sinpaş Gökorman’ın hukuku, devleti, mahkemeyi, yasaları yok sayarak devletin arazisine çökmüştür. Bir site yönetimi tüm suç duyurularına karşın kamuya ait 15 bin metrekare alanı gasp edebilir mi? Sinpaş Gökorman Sitesi Ümraniye’de yaptı! Ümraniye Belediyesi göz yumdu" diyerek tepki gösterdi.

Ümraniye Sinpaş Gökorman Sitesinin kamuya ait yeşil alanın etrafını çevirmiş, halk bu durumu CİMER üzerinden sormuş ve AKP’li Ümraniye Belediyesi “Site yönetimine sorumlulukları tembih edilmişti’’ diyerek ilginç bir yanıt vermişti. BirGün konuyu Ekim 2024’te "Parkı parselleyip kapı takmışlar: İşgalcilere tembih!" başlığıyla gündeme getirmişti. Site sakinleri ise buraya harcanan paralar ile ilgili konuyu yargıya taşımıştı. Davaya devam edilirken, Sinpaş Gökorman Site yönetimi, mahkemeye başvuran bir site sakinini ise çeşitli gerekçelerle siteden atmak için karar almıştı. Tüm bu gelişmeler sürerken, Sinpaş Gökorman Site yönetimi, 23 Şubat 2025 tarihinde yapılan genel kurulda kamuya ait bu alana harcanacak olan 18 milyon TL tutar karar aldı.

BELEDİYE NEDEN SESSİZ?

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, "Ümraniye Belediyesi ve Sinpaş Gökorman; hukuku, devleti, mahkemeyi, yasaları yok sayarak devletin arazisine çökmüştür" diyerek yapılan usulsüzlükleri BirGün’e anlattı. "Türkiye yandaş müteahhit devleti olma yolunda ilerliyor" diyen Okuducu, şunları söyledi:

"Bir site yönetimi tüm suç duyurularına karşın kamuya ait 15 bin metrekare alanı gasp edebilir mi? Sinpaş Gökorman Sitesi Ümraniye’de yaptı. Ümraniye Belediyesi göz yumdu. Bu alanı gasp ettiği için halkın tepkisine karşı mafyatik tavırlar ile halkı korkutmaya çalışır mı? Vatandaşları zorla dışarı çıkartıp özel alan olduğunu iddia edebilir mi? Site çalışanları halkı önce dışarı çıkarmaya çalıştı ardından vatandaşın şikâyeti üzerine emniyet güçleri geldi site yönetimi şikayetçi oldu, sonuç bu hukuksuz girişim takipsizlik kararı ile kapandı. Kamu alanına milyonlarca lira harcayarak bu paraları site sakinlerinden talep edebilir mi? Kamuya ait alan için ödeme yapmak istemeyen site sakinine baskı kurularak mesnetsiz iddialar ile siteden atma girişiminde bulunuldu. Site sakini yönetimi mahkemeye verdi. Tüm suçlamalar dava konusu olduğu halde Ümraniye Belediyesi neden sessiz? Ümraniye Belediyesi sermaye guruplarına ait olan tüm büyük projelerde kamuya ait yeşil alanların kullanımına izin veriyor ve burada inşaat şirketlerine ciddi bir rant sağlıyor. Site Yönetimi konuyla ilgili mahkeme devam ederken hatta Mart ayında davası görülecek olan bu alanla ilgili 18 Milyon TL harcama kararı alabilir mi? 23 site yöneticisinin 9’unun ret oyu vermesine karşı Sinpaş Gökorman Sitesi yönetiminde bulunan aynı zamanda Sinpaş GYO İnşaat şirketinin yönetiminde de bulunan kişiler tarafından kamuya ait alana 18 milyon TL harcanması kararı alındı. Peki soruyoruz, halka ait, kamuya ait 15 bin metrekare yeşil alan nasıl göz göre göre gasp ediliyor? Türkiye’de bu işgalcilere dur diyecek bir savcı yok mu?’’

Bulutcan Okuducu

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü

∗∗∗

MUHALİFE OPERASYON, YANDAŞA ALIŞVERİŞ

Bulutcan Okuducu, muhalif belediyelere yapılan operasyonları da anımsatarak "Her gün muhalif belediyelere kayyum atandığını, haklarında davalar açıldığını görüyoruz. İktidar partisi mensubu olunduğunda belediyelerde her türlü ‘alışveriş’ serbest mi? Ümraniye Belediyesi’nin Sinpaş Gökorman Sitesine veya benzer durumda olan hatta daha ileri giderek Ümraniye Belediyesi’nin 10 bin metrekare binasına çöken Avrupa Konutlarına sağladığı rantın arkasında nasıl bir ilişki vardır. Muhalif belediyelere dava üstüne dava açan yürekli savcılarımızdan Ümraniye’de her adımı belgeli yaşanan bu hukuksuzluğu görmesini talep ediyorum. Ümraniye’de ranta dayalı bu düzene karşı mücadele etmekten geri durmayacağız" dedi.

∗∗∗

BAŞKA SİTELER DE VARMIŞ!

Yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan 2017’de X platformundan yaptığı paylaşımda, Çekmeköy’deki Avangarden projesinden ev aldıklarını, ardından ki bazı villaları ve evleri su bastığını, Sinpaş GYO’nun site sakinlerine olayın büyümemesi için kendilerine ait olan bir alanı siteye vermeyi teklif ettiklerini belirtmişti. Çağlayan, ‘‘Site sakinleri bunu kabul etti. Ve alan siteye dahil oldu. Aradan bir kaç yıl geçti. Sitenin tam ortasında bulunan arazinin Ümraniye Belediyesine ait olduğu ortaya çıktı. Şu anda site olarak belediyeye her yıl ecrimisil ödüyoruz’’ demişti.