Parkı parselleyip kapı takmışlar: İşgalcilere tembih!

İstanbul Ümraniye’deki Sinpaş Gökorman Sitesi, halkın kullanımına açık olan 15 bin metrekare yeşil alanın etrafını yüksek duvarlarla çevirip siteye dahil etti. Parkın kullanımını yurttaşlara kapatan sitenin alana kapı takıp güvenlik görevlisi koyması tepkilere neden oldu. Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, CİMER’e ‘kamuya ait yeşil alanın halka kapatılması ve kapı takılmasını” CİMER üzerinden sordu. AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin önceki gün verdiği yanıtta "Site yönetimine mevzuat kapsamında sorumlulukları tembih edilmiştir” yanıtı verilmesi dikkat çekti. “Belediyenin işi tembihlemek mi?” diye soran Okuducu “Yapılması gereken kapıların kaldırılarak bu alanı halkın kullanımına açmaktır” dedi.

Yaklaşık bir yıl önce yapılan Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’ndaki Gökorman Sitesi’nin etrafını çevirip siteye dahil edilmesi üzerine bölge halkı hukuki mücadele başlattı. Site yönetimi, ardından parka giriş için iki adet kapı taktı ve site sakinleri dışında alana girişi yasakladı.

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu ise CİMER üzerinden yaşananları sordu. Okuducu, BirGün’e yaptığı değerlendirmede "Burası Aşağı Dudullu’daki Sinpaş Gökoman sitesi. Sitenin ortasında yer alan 20 bin metrekare alan var. Siteyi satarken projenin içinde gibi gösterilmiş" dedi.

Bulut Can Okuducu

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü

TRAJİKOMİK YANIT

Yeşil alanın etrafının duvarla çevrildiğini anlatan Okuducu, şöyle devam etti: “Sonrasında oraya kapı açtılar. Mahkeme sürerken sanki halka açıkmış gibi göstermek istediler. Biz de gittik bunu fotoğrafladık. Kapıda da Sinpaş’ın güvenliği var. Dedik ki ‘Burada kapılar var. Kapılar kapalı ve kapısında güvenlik önlemi var. Burası hani halka açılıyordu?’ CİMER üzerinden yaptığım başvuruya AKP’li Ümraniye Belediyesi Belediye Başkan Yardımcılığı Zabıta Müdürlüğü tarafından iki gün önce verilen bir yanıt geldi. Yanıt çok ilginç. Demişler ki ‘Şikâyete konu alanda yapılan kontrollerde Gökorman Sitesi yönetimi tarafından bulundurulan güvenlik kulübesi ile A ve B numaralı kapıların sürekli olarak halka açık tutulması yönünde tarafımızca tebligat yapılmıştır. Ayrıca yönetime mevzuat kapsamında sorumlulukları tembih edilmiştir. Bir belediyenin işi tembih etmek midir? Ümraniye Belediyesi bu site yönetimine yaptırım uygulamak yerine neden tembih etmekle yetinir?Yapılması gereken kapıların kaldırılarak bu alanı halkın kullanımına açmaktır. Ayrıca bu alanın kullanımı için harcanan paraların daire sahiplerinden istenmesi üzerine bazı daire sahipleri mahkemeye başvurmuştur. Mahkeme devam etmektedir. Yeşil alana kapı neden koyuyosun? Açın kapıları. Site, bu alan dışında 2-3 bin metrekarelik bir alanı göz boyamak için park yaptı ve halka açık."

AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin benzer durumlara farklı sitelerde de göz yumduğunu savunan Okuducu "Bunların her zamanki taktiği bu. Burada Atakent Mahallesi’nde bulunan kolejin arka bahçesinde bir yeşil alan vardı. Oraları da gasbettiler, sonra kapı açtılar, neden bu kapılar kapalı diye sorduğumuzda ‘Siz spor yapacağınız zaman söyleyin, açarız, sonra kapatırız’ dediler. Böyle saçmalık olur mu?" diye sordu.

SİSTEMATİK DURUM

Okuducu, şöyle devam etti:

“Kamuya ait yeşil alana kapı mı takılır? Bu şekilde yeşil alanlara site yapıp el koyuyorlar ve daireleri de bu şekilde satıyorlar. 15 bin metrekare yeşil alanı ve sosyal alanı olan bir daire ile hiç sosyal alanı olmayan daire aynı fiyat olur mu? Orada çok ciddi rant dönüyor. Ümraniye Belediyesi Sinpaş Gökorman ile halkın parkı ve yeşil alanını gasbediyor. Parsellenmiş burası. İnşaat yapılırken etrafı kapatıldı, sosyal tesis yapıldı, hepsine belediye göz yumdu, izin verdi. Takılan kapı hep kapalı, diğer kapının da kapısında Gökorman Sitesi’nin güvenlik görevlileri var. İçeri almıyorlar, site sakiniysen alıyorlar değilsen almıyorlar. Ümraniye’de bu durum sistematik.”