Parkı yıkıp pazar yapacaklar!

Mahalle pazarlarını kaldıran AKP'li Ümraniye Belediyesi gelen tepkilerin ardından 3 mahalleye ortak pazar kurmak için proje hazırladı. Ancak pazar için belirlenen alanın park olması tepki çekti. Parklarına dokunulmaması için mücadele başlatan yurttaşlar, "Halkın taleplerinin görmezden gelindiği bir anlayış kabul edilemez" dedi

Kayhan AYHAN

Ümraniye'de bir süre önce mahalle pazarlarının kaldırılarak uzak noktada sabit pazara dönüştürülmesi kararı alındı. Bunun üzerine ilk olarak Armağanevler pazarı kaldırıldı. Halkın pazarın kaldırılmasına karşı verdiği tepki ve eylemler sonucunda Ümraniye Belediyesi geri adım atmak durumunda kaldı. Ümraniye Belediyesi sosyal medya hesaplarından Armağanevler-Atakent-Site mahallelerinin kullanacağı yeni bir pazar yeri belirlediğini ve buraya kapalı pazar alanı yapılacağını açıkladı. Bu karar önce olumlu karşılandı ancak Armağanevler Mahallesi'nde yapılacak pazar yerinin 25 yıl önce ağaçlandırılarak park haline dönüştürülen bir afet toplanma alanı olması mahallelinin tepkisini çekti. Parkta çalışma başlatıldığını gören yurttaşlar burada toplanarak, " Ağaçları kestirmeyiz. Burası bizim çocuklarımızın yaşam alanı. Mahallemizin tek afet toplanma alanı" diyerek tepkilerini gösterdi.

NÖBETE BAŞLADILAR

Parkta nöbet tutmaya başlayan mahalle halkı bugün belediye araçlarının polis eşliğinde geldiği görünce araçlarının önünü kesti. Mahalle halkı yazılı bir evrak gösterilmesini istedi. Mahallelinin tepkisi üzerine belediye ekipleri parktan uzaklaştı.

MAHALLELİNİN GÖRÜŞÜ ALINMALI

CHP'li Bulut Can Okuducu, "Pazar yerlerinin kaldırılması kararı alındığında bunun doğru olmadığını mahalle içinde bir çözüm gerektiğini belirttik. Yoğun çabalarımız sonucunda Ümraniye Belediyesi mahalle içinde bir pazar yeri yapacağını belirtse de yeni alınan kararın da halka danışılmadan alındığı görülüyor. Ümraniye Belediyesi deneme yanılma yöntemi ile halkı mağdur ediyor. Burada yöntem şu şekilde olmalı; öncelikle mahalle muhtarının da katılımı ile mahalle sakinlerinin görüşleri alınmalı. Mahalle de ortak bir nokta belirlenmeli. Yeni belirlenen pazar yeri tamamlanıncaya kadar pazarın eski yerinde kurulmaya devam etmesi ise olmazsa olmazımız. Ağaç kesmeden, parkımıza dokunmadan, afet toplanma alanlarımızı eksiltmeden pazar yerimiz belirlenmelidir. Halkın taleplerinin görmezden gelindiği bir anlayış kabul edilemez" İfadelerini kullandı.