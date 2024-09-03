Parkta alkol içip çöplerini bırakan 4 kişiye 160 bin lira ceza



Bolu’da Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir parkta kimliği belirsiz kişiler gece boyunca alkol alıp, çöplerini olduğu gibi bıraktılar. Sabah dükkanlarına gelen esnafların, parkta masa ve kamelyaların üzerinde alkol şişeleri, bardaklar, tabaklar ve çöplerle karşılaşmasıyla durum Bolu Belediyesi’ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Parkta gece boyunca alkol alındığını ve çöplerin bırakıldığını tespit eden belediye ekipleri, gerekli tutanakları tuttuktan sonra parkın temizliğini gerçekleştirdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, görüntülere neden olan sorumlulara tepki gösterdi. Başkan Özcan, “Sanayi bölgesindeki yeşil alanımızda dört tane insan demeyeyim; yaratık, oturup sabaha kadar içmişler ve o şekilde de bırakıp kalkmışlar. Bu dört kişiyi tespit ettik ve ayrı ayrı 39 bin 797 TL idari para cezasını bugün itibariyle gönderiyoruz. Ayrıca kendileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunacağız. Türk Ceza Kanunu’nun 181. Maddesinin 1. Fıkrası çevreyi kasıtlı olarak kirletenlere 2 yıla kadar hapis cezası verilir diyor. Siz kirletmeye devam ederseniz işin sonu hapishanede bitecek. Benden uyarması” ifadelerini kullandı.