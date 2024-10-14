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Parkta bıçaklı kavga, yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı

Ajans Haberleri
  • 14.10.2024 10:50
  • Giriş: 14.10.2024 10:50
  • Güncelleme: 14.10.2024 10:50
Kaynak: İHA
Parkta bıçaklı kavga, yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı

Muğla Merkez Kötekli Mahallesi’nde 2 grup arasında meydana gelen kavgada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
Olay Kötekli Mahallesi Yoğurtçu Parkı’nda meydana geldi.

Parkta henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişinin bıçaklandığı yolunda ihbar alan 112 Acil Servis Merkezi bölgeye 2 ambulans sevk etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, polisin tahkikatının devam ettiği öğrenildi.

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