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Parkta telefonla konuşurken tabancayla vuruldu

Malatya'da, İsmail D., parkta telefonla konuşurken, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla ayaklarından vurulan D., hastaneye kaldırılırken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güncel
  • 31.10.2024 20:46
  • Giriş: 31.10.2024 20:46
  • Güncelleme: 31.10.2024 20:50
Kaynak: DHA
Parkta telefonla konuşurken tabancayla vuruldu
AA

Malatya’da bir kişi telefonla görüştüğü esnada kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sancaktar Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Özpolat parkında meydana geldi. İsmail D., parkta telefonla konuşurken, yanına yaklaşan ve kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile açılan ateş sonucu İsmail D., ayaklarından vurulurken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla parka gelen sağlık ekipleri ayaklarından yaralanan İsmail D.'yi ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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