Parktaki çifte müdahale eden kişi, aldığı kask darbesiyle hayatını kaybetti
Gaziantep'in Güneykent Mahallesi’nde parkta oturan bir çifte "uygunsuz davranışlarda bulundukları" iddiasıyla müdahale eden 60 yaşındaki Ahmet Kayıkçı, M.C.A adlı kişiyle yaşadığı tartışma sırasında aldığı kask darbesiyle hayatını kaybetti.
Gaziantep'te 60 yaşındaki Ahmet Kayıkçı, parkta oturan bir çifte "uygunsuz davranışlarda bulundukları" iddiasıyla müdahale ettikten sonra çıkan tartışmada aldığı darbe sonrasında yaşamını yitirdi.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi.
Parkta dolaşan Ahmet Kayıkçı, bu sırada "uygunsuz davranışlarda bulunduğunu" öne sürdüğü M.C.A. ve E.Ö.'yü uyardı.
Bunun üzerine M.C.A. ve Kayıkçı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.C.A., Ahmet Kayıkçı’yı motosiklet kaskıyla darbetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Yaralanan Ahmet Kayıkçı, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kayıkçı, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
Olayın ardından M.C.A., ve E.Ö. gözaltına alındı.