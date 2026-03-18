Parlak tarafı teknoloji, karanlık tarafı insan

Teknoloji çoğu zaman “ilerleme” ve “müjde” kavramlarıyla anlatılıyor. Oysa her teknolojik sıçramanın görünmeyen bir bedeli, parlatılmayan bir karanlık tarafı da var.

“Parlak Karanlık” kitabının yazarı Ömer Orhun, telgraftan fotoğrafa, enformasyon çağından yapay zekâya uzanan bir düşünsel hat üzerinden modern dünyanın nasıl kurulduğunu ve insan aklının bu dönüşüme nasıl hazırlandığını tartışıyor. Teknoloji, iletişim ve insan düşüncesinin kesiştiği bu yolculuğu konuştuk.

“Parlak Karanlık” başlığı oldukça çarpıcı. Bu karşıtlık sizin için neyi temsil ediyor?

Bir seferinde arama motorlarına atom bombası ne zaman atıldı, sonuçları vs. ile ilgili bir soru sormuştum. Karşıma sıralanan yanıtların en başında “atom bombası İkinci Dünya Savaşı’nı bitirdi, sonlandırdı ve dünyaya atom çağını, atom enerjisini müjdeledi” sonucu vardı.Parlak tarafı, parlatılmış olan belliydi… Atom enerjisi, sağlık, uzun yaşam, daha güçlü enerji getirileri ve ondan faydalanacak sayısı belli, hatırı sayılır zengin fertler… Bu müjde kaç bin, kaç milyon insanın canını almıştı müjde olmadan önce… Ama anlaşıldı, karanlık tarafı hep biz hatırlayacaktık, hatırlatacaktık artık. Çoğu teknolojik gelişmenin müjdenin karanlık tarafı var. Bunu görmemek için kalbi yok canlılarla çalışmak gerekir… Yoksa biz de mi kalpsiz olmalıyız?

Kitapta teknoloji ve iletişim tarihine dair sorularla başlayan bir düşünsel yolculuk var. Sizi bu meseleleri yazmaya iten temel merak neydi?

Teknolojik iletişim mutlaka iletişim araçlarıyla yapılan oluyor, başlangıç tarihi belli. Bunun en önemli özelliği de bütünüyle enformasyonu (veri kabul edilen bilgi çeşidi) kullanması…Biz 1700’lerde, 1800’lerde aynı bugün konuştuğumuz gibi konuşuyorduk… Sağdan soldan haberleri veriyorduk, bilmediğimiz şehirleri, hayvanları anlatıyorduk birbirimize de… Sonra teknolojik iletişim araçları geldi ve biz bu konuşmamızı araçların içine transfer ettik… değil! (Düşünün ki soyadı kanunu ülkemizde 1930’lar.) Araçlar bize enformatik bilgiyi (yaşamadan bilinen bilgiyi, 5 duyu organı ile değil sadece göz ve kulakla deneyimlenen bilgiyi) taşıtmaya başladı.

Araçlar yüzünden gerçekliğini yaşamadığımız ama bilgisine sahip olduğumuz bir dolu yerli yersiz bilgiye sahip olduk ve artık cümlelerimizi, düşünüş ve dünyayı kabul etme çıkarımlarımızı bunlara devrettik. Karışık gibi duran bir konudur ama kolay anlaşılır… İletişim yani mesajlaşım yeni bir araç dili ve makine aklı inşa etti üzerimizde. Yaşamadığımız, bilmediğimiz olayları bu dille metaforlara kavuşturabiliyorduk…

Bu hiç değişmedi. Araçlar daha komplike hâle geldikçe biz de karmaşık dünyaların sorunlarını yaşar olduk. Tanrı, kültür, yaşam biçimi algımız değişik uzamlar kazandı.

İletişim tarihine yani araçlı iletişim aklının inşasına böyle, yani iletişim bilimi üzerinden bakarsak ne yazık ki başka bir gerçekliği görmek zorunda kalırız… Bu da enformasyon işleyen akılların, yapay zekânın kabulüne ve inşasına hazırlandığıdır.

Yapay zekâya yönelttiğiniz sorular aslında insanlığa yöneltilmiş sorular gibi duruyor. Bu kitabı bir teknoloji kitabı mı yoksa bir insanlık kitabı mı olarak görüyorsunuz?

Kitap, “Parlak Karanlık”ta insanın makinelere ve makine zekâlarının olacağı bir dünyaya akıl ve yaşam biçimi olarak nasıl uyumlu olmasının sağlandığını anlatıyor… İnsan düşüncesi robotik eylemlerin ve yapay zekânın seyrine, kabulüne hazırlandığı savını gündeme getiriyor. Bu günler iki yüz, iki yüz elli yıldır bekleniyor; toplum buna hazırlanıyor… Boşuna değil, hiçbir çağda olmamış bu gelişmeler… Bu fikir işleniyor.

Yapay zekânın kendi kökenini anlamaya çalışması fikri oldukça ilginç. Sizce makineler bir gün gerçekten “kendi tarihlerini” yazabilir mi?

İki araç var ki (binlerce gelişme oldu ve araç tasarlandı) ama bu iki aracın keşfinin uzantıları neredeyse bugünkü dünyayı kurdu…Bunlar telgraf ve fotoğraf, basitçe… Yine söylemeliyim ki daha önceki yaşam biçimlerinde keşfetmeye de gerek olan şeyler miydi? Tartışılır… Keşfedilmediğinden belli. Bu iki araç tesadüf ki 1800’lerin ilk yarısında icat ediliyor. Telgrafa temsili olan en basit bilgimizi, ifade biçimimizi sığdırdık, özetledik… yazdık. (Ki önceleri telgrafın ücreti hem gideceği mesafe hem de kullanılan kelime sayısına göre hesaplanıyordu.) Yani telgrafta bir elektrik hattı içinde yazıyı hareket ettirerek başladı her şey. En özel haberlerin özünü sığdırdık telgrafa; bunlar o haberi sadece temsil eden kısaltmalardı… Yani söylenmemiş bir dolu şey metnin dışında kalıyordu. Telgraf düşüncemizin özetini kopyaladı, temsil etti. Bu sonra gazete dilini oluşturacak, uzaktan haberleri de yaratacaktı.

Fotoğraf ise düşüncenin değil, gördüklerimizin özetini, maketini, temsilini yarattı. O da bir kâğıdın üzerindeydi. Yani görüntü; varmış gibi duran ama olmayan şeyi yarattı! Görmemizin sadece nesnel özeti idi. Fotoğrafçı bütünsel gördüğü bir dünyayı sadece tek bir çerçeve içine alır; yani kadrajına almadığı şeyler, aldıklarından çoktur.

İfademizin ve gördüklerimizin maketleri böyle şekillendi. Sonraki sinema dahil bütün buluşlar bu iki aletin kombinasyonları olarak geldi. Uzamları düşünüş şeklimizi, görme biçimimizi değiştirdi. Bu nedenle yapay zekâya sorabiliyorum artık ama onun anlayacağı bir dil değil bu gerçi: “Sen temel içgüdülerinin yazılan ilk telgraflarla, çekilen ilk fotoğraflarla biçimlendiğini biliyor musun?” diye. Tüm gelişmeler elektriğin olmazsa olmazlığında şekillendiği için onun tanrısı da elektrik ve türevleri oluyor. İlk telgraf ve elektrik hatlarının döşendiği zamanlar da onun taş devri…

Tüm aletlerin içindeki tüm veriler, resim/fotoğraf ve yazı değil mi? Hareketli olmaları yani sinema, çizgi film, resimli roman vs. olmaları durumu değiştirmiyor. Bildiğimiz tüm teknikler fotoğraf ve telgrafın uzamları…

Fotoğraf ve görsel kültürle ilişkiniz biliniyor. Görsel düşünmenin bu kitabın diline ve kurgusuna nasıl bir etkisi oldu?

Fotoğrafları arama ve bulma şeklim ile yazı yoluyla ya da hitap ile bir konuyu anlatma şeklim arasındaki bağları ben görebiliyorum. Bunların hepsi hayata farklı görme ve metafor biçimleri ile bakmanın ürünü olabilir. Yapay zekâ tartışmaları çoğu zaman ya aşırı iyimser ya da kıyametçi bir tonla yapılıyor. Siz bu tartışmada kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz? “2001 Uzay Yolu Macerası” ve “Gözleri Ardına Kadar Kapalı” filmlerini izledikten sonra komplo teorileri kısmını aştım. Şunu söyleyebilirim: Aklını yıkayacakları çok insan ve satacakları çok teknoloji var… Bir metafor olarak… Biz yaşarken yaşadığımız eve bir kiracı gelir. Ev bizim, oda bizim ama nedense hem o kiracının şartları ile yaşamaya başlarız hem de kirayı kiracı değil, onun yerine biz veririz. Evin tüm dertlerinden de biz sorumluyuzdur hâlâ. Kazancımız ise can sıkıntımızın kısmi olarak giderilmesi, bazı işlerimizin kolaylaşması vb.’dir… Teknolojilerle ilişkimiz bu düzeyde sanırım.

Dijital çağda bilgiye erişim kolaylaştıkça hakikate ulaşmanın zorlaştığı söyleniyor. Sizce teknolojik ağlar hakikati çoğaltıyor mu yoksa bulanıklaştırıyor mu?

İşte burada bilgi dediğiniz şeye iletişimciler enformasyon der. Hayatta bir kere bile göremeyeceğin canlıları görürsün, bir kere bile gitmeyeceğin ülkelerin para birimlerini bilirsin. Biraz doktor, biraz mühendis, biraz yaşam koçuyuzdur; doğru app’leri indirsek pilot bile olabiliriz. Şaka bir yana: “Enformasyon işleyen sistemler zekâ üretiyor. Bu zekâ da yapaylık taşıyor ve mutant özelliklerden bile söz edilebiliyor…” Dünyevi hayatta tüm düzen izinler ve mümkünlüklerle inşa edildiğinden simülasyona elverişliyiz. (Boş gördüğümüz bir araziye birkaç ayda bir gökdelen dikilebilir; izinler, mümkünlükler ve simülakr böyle bir şey.) Bundan sonra yapay bir, her an her yerde olabilen bir aklın, canlının kanı canıyız artık. Düşünce ve zekâmızı onun ellerine bıraktık. Görmediğimiz ve göremeyeceğimiz şeylere de inancımız tam. O canlının sinir uçlarındaki nöronlar olarak üstlendiğimiz bu yaşam biçiminde, bulutlarda yağmayı bekleyen bilgileri kollayacağız. Bol bol robot hakları üzerine kafa yoracağız…