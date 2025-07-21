Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Murat ÖZELCİ/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)-KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde A.H.'nin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarıldı.

Safranbolu ilçesinde yüzüğü parmağına sıkışan ve kendi imkanlarıyla çıkaramayan A.H., Safranbolu Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanedeki sağlık ekiplerinin de yüzüğü çıkartamaması nedeniyle itfaiyeden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekibi, A.H.'nin parmağında sıkışan yüzüğü keserek çıkardı. A.H.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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