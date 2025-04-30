Parmak izi raporu mevzuata aykırı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 21 Nisan’da “Hac Yolculuğuna Çıkacak Vatandaşlar İçin Hac/Umre için Parmak İzi Sağlık Raporu” başlığıyla il sağlık müdürlüklere bir yazı gönderdi. Bu yazıda parmak izi alınamayan kişilerin sağlık raporu için aile hekimine yönlendirilmesi ve e-rapor sisteminde bu yönde düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Aile hekimleri, söz konusu uygulamaya tepki göstererek "Açıkça görülen eksiklikler için herhangi bir rapora gerek olmayıp, karar verilemeyen kişilerin de adli tıp ya da dermatoloji uzmanlarına doğrudan yönlendirilmesi en doğru yaklaşım olacaktır. Hukuk ve bilim dışı bu rapor uygulaması bir an önce düzeltilmeli" dedi.

Birlik Dayanışma Sendikası 3 No’lu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, parmak izi raporuna tepki göstererek, uygulamayı ‘‘bilim dışı’’ olarak değerlendirdi. ‘‘Sağlık Bakanlığı, hukuk dışı kendi mevzuatına aykırı akıllara zarar bir rapor şekliyle bizi şaşırtmaya devam ediyor’’ diyen Eryazğan, bu raporun Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkındaki genelgesine de aykırı olduğunu söyledi. Eryazğan "Bakanlığın yayımladığı genelgede böyle bir rapor çeşidi yok. Ama ne yazık ki bakanlık nerede bir kurum bir noktada sıkıştıysa çözümü kendisi üzerine alıyor" diye konuştu.

RAPOR MERKEZİ DEĞİLİZ

Suudi Arabistan’ın özel isteği nedeniyle Hacca ve Umre’ye gidenlerden parmak izi alınması istediğini anımsatan Eryazğan, şöyle devam etti: ‘‘Özellikle belli bir yaşın üzerindeki hastalarımızda parmak izinin tam okutulamaması, cihazların düzgün çalışmaması ya da bu noktadaki personelin, makinaların yetersizliği nedeniyle tam olarak okunmaması noktasında geri dönüşler alıyorduk. Bunun tespiti noktasında da adli tıp ve kriminal incelemeler dışında herhangi bir tıp fakültesi mezununun parmak izine dair karar vermesi ile ilgili bir eğitimi ya da yayını yok. Ama bakanlık bunu bizlerin üzerine yıktı. Aile hekimlerinin neye bakacağı, nasıl bir yorum yapacağı, nasıl bir karar vereceğine ilişkin bir literatür, bilimsel altyapı da yok. Bilinmeyen bir konuda aile hekimlerinin bilirkişilik yapması ve bu konuda kesin kanaat bildirmesi yönüne bir dayatma var. Aile hekimleri rapor merkezi ve başka kurumların yanlışlarının kapatılması yönünde bir kurum değildir. Böyle ciddiyetsiz, ‘ben yaptım, oldu’ şeklinde e-raporun içine bunu koyarak yurttaşları aile hekimlerine yönlendirmesi yapılacak en büyük haksızlıktır. Böyle bir dayatmayı kabul etmiyoruz.’’

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SEVK EDİN

İstanbul Aile Hekimleri Derneği de "Hac ve Umre öncesi kişilerden alınamayan parmak izi durumlarında istenen sağlık raporunda aile hekimlerinin herhangi bir görevi olmamalıdır" açıklamasını yaparken, Aile Hekimleri Dernekler Federasyonu da özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlgili mevzuatlar incelendiğinde aile hekimlerinin parmak izi alma konusunda yetkili olmadığı, ayrıca parmak izi alınabilir veya alınamayacak durumlarının tespiti için 2659 sayılı Adlı Tıp Kurumu Kanununa göre Fizik İhtisas Dairesinin görevli olduğu mevzuatla belirtilmiş olup aile hekimlerinin bu konuda herhangi bir yetkisi ve görevi bulunmamaktadır. Bu sebepler göz önüne alındığında aile hekimi üyelerimizin sadece mevzuatla yetkilendirildiği ve sınırları net olarak belirlenmiş görevleri yerine getirmesi gerekmekte olup ayrıca yetkisini aşan, kararsız kaldığı tüm durumlar için sevk yetkisini kullanmasını öneriyoruz."