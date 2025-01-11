Parmakları kesilen işçiyle alay ettiler

Rize’de bir çay fabrikasında çalışan 57 yaşındaki Gürcistan asıllı Anna Albayrak, sol elindeki üç parmağını çay kıvırma makinesine kaptırdı. İş kazası geçiren kadın hastaneye gitse de geç kalındığı için parmaklarının dikiminin mümkün olmadığı belirtilerek, tedavi uygulanamadı.

Albayrak, kaza sonrasında şikayetçi olmaması koşuluyla fabrika sahibinin kendisine her türlü yardım ve destek sözü verdiğini, ancak bu sözlerin yerine getirilmediğini ileri sürdü. Albayrak, maddi manevi zorluk yaşadığını ve hakkını aramak için tazminat davası açtığını belirterek, şunları söyledi:

“Gürcü vatandaşıyım bundan 27 yıl önce evlendim Türkiye'de 3 evladım var. İşe girerken bir kağıtlara imza attırdılar bize. Biz işe başladık ama bana sabit bir iş vermediler. Son bir yıl beni kıvırmaya eleman olarak koydular. 7. ayın 12'sinde 2024 gece vardiyasındaydık. Olay yaşanmadan önce de ben onları makinelerin bozuk olduğuna dair uyardım, beni dikkate almadılar. O akşam kıvırma makinesi tıkandı ben de bandı kapattım, yanına geldim. Makine beni içeri attı birden bire çalıştı. Ben tek başıma kendi çabamla kurtardım elimi. Sonra çalışan kameraları yok ettiler. Elimi kaptırdıktan sonra elimi tutarak kapıya kadar gittim, arkadaşlara yalvardım. Fındıklı’ya hastaneye götürdüler, Kaçkar’a oradan da Trabzon’a yolladılar beni, 4 -5 saat geçti. Parmağımı diktiler ama tutmadı, 'geç kalmışsınız' dediler.

PATRON 3 PARMAĞA 8 YIL TAKSİT İSTEDİ

İlk başta dava açmayayım diye fabrika sahibi 'maddi manevi yanındayım' dedi. Beni sadece pansumana alıp getirip götürdüler. Başka hiçbir katkıda bulunmadılar, dalga geçtiler benimle. Arabulucu ile haber gönderdiler '3 ay içinde 500 bin lira vereceğim' diye. 8 yıl içinde ise kalan 500 bin lirayı taksit taksit ödeyeceğiz dediler. Bu durumda bu ekonomide o 500 bin lira 8 yıl sonra ne olacak? Beni fabrikadan atmadı. Hiç olmazsa işsizlik maaşı alacaktım.

Dava açtım, bu ay mahkememiz var. Bu davayı açtıktan sonra fabrika sahibi tekrar davadan vazgeçmemi istedi. İktidar partisi arkasında olduğu için herkes çekiniyor, çok kişinin parmakları kesildi, çok kişi yaralandı ama kimse cesaret edemiyor dava açmaya dava açmaya. İşçi haklarını savunsun bu devlet, işçi olmasa kendileri hiçbir şey değiller, işçinin sırtıyla ekmek yiyorlar para kazanıyorlar kıymetini bilsinler."