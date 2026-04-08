Parmaklıklar arkasında çocukluk

Türkiye’deki ekonomik buhran, çocukların yaşamını da doğrudan etkiledi. Gelir dağılımındaki derin eşitsizlik, on milyonlarca çocuğun yaşama, akranlarından geride başlamasına yol açtı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de ailesi tarafından en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocuk sayısı, 2025 yılının sonunda 182 bin 997 olarak gerçekleşti.

Yoksulluğun pençesindeki on binlerce çocuğun yanı sıra binlerce çocuk da suça sürüklendi. Suç işlediği gerekçesiyle her yıl yüz binlerce çocuk hakim karşısına çıkarıldı.

ÇOCUKLARA DEMİR PARMAK

Çocuklara yönelik en çarpıcı veri ise ceza infaz kurumlarının istatistiklerine yansıdı. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü çocuk sayısı, 2 Mart 2026 tarihi itibarıyla 4 bin 524’e çıktı. Ceza infaz kurumlarında bulunan 12-18 yaş grubundaki 4 bin 524 çocuğun bin 232’si hükümlü, 3 bin 292’si ise tutuklu çocuklardan oluştu.

DENETİMLİ SERBEST ÇOCUKLAR

Suça sürüklendiği için ceza alan ve denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılan çocuk sayısının büyüklüğü de dikkati çekti. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 9 bin 690 suça sürüklenen çocuk, “Denetim ve takip” kapsamına alındı.