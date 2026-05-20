Parsel parsel ranta açılıyor

Haber Merkezi

Memleketin yeşil alanlarını sermayeye peşkeş çeken Saray rejiminde, kalan ormanlık alanlar da tek adamın tek bir imzasıyla vasfını yitirebiliyor. AKP iktidarının yıllardır uyguladığı ormansızlaştırma politikaları tam gaz devam ediyor. Son olarak dün Resmi Gazete’de yayımlanan ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararla 23 ilde yaklaşık 1 milyon metrekare alan daha orman sınırları dışına çıkarıldı. Sit alanları, kıyılar ve turizm bölgelerinin yanı başındaki parselleri kapsayan kararlarla yeni yapılaşma ve rant projeleri için alan açıldı. Karar kapsamındaki alanların önemli bölümü kıyı kentleri ve yoğun yapılaşma baskısı altındaki bölgelerde yer aldı. Özellikle Kocaeli Körfez ve Muğla Fethiye’de orman statüsü düşürülen alanların uydu görüntülerinde, geçmişte orman dokusunun bulunduğu alanların yıllar içinde yerleşim ve inşaat baskısıyla çevrelendiği görüldü. Öte yandan sadece Samsun’da statüsü düşürülen ormanlık alan 316 bin metrekareyi aşarken Marmaris gibi turizm bölgelerinde de metrekarelerce alanın ormanlık alan dışına çıkarıldığı kaydedildi.

BİNLERCE HEKTARIN AKIBETİ MUALLAK

Türkiye’de Orman Yasası’na 16. maddenin eklendiği 2018 yılından bu yana binlerce hektarlık alan orman sınırları dışına çıkarıldı. Bu alanların hangi amaçla kullanılacağı hakkında ise kamuoyuyla net bir bilgi paylaşılmıyor. Ormancılık Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Atmış’ın paylaştığı veriler, ormansızlaştırmanın yıllardır sistematik biçimde sürdürüldüğünü ortaya koydu. 2B ve EK-16 uygulamalarıyla şimdiye kadar 667 bin hektar alan orman sınırları dışına çıkarıldı. Bu rakam, ülke ormanlarının yüzde 2,85’ine denk gelirken madencilik, enerji ve turizm yatırımları için ayrılan orman alanı ise 845 bin hektara ulaştı. Ormanlardaki tahribat yalnızca tahsislerle sınırlı kalmadı. Aşırı kesim politikaları nedeniyle 2005 yılında 13 milyon metreküp olan odun üretimi, 2021’de 32 milyon metreküpe çıktı. Endüstriyel plantasyon için 114,5 bin hektar, özel ağaçlandırma için ise 145,7 bin hektar orman kesildi.

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son istatistiklere göre, 2014-2024 yılları arasında 381 bin 783 hektarlık orman vasfı taşıyan alan, maden ve enerji projeleri başta olmak üzere ormancılık dışı faaliyete açıldı.