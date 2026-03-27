Parsel parsel satış tam gaz

İlayda SORKU

Kamu varlıklarını yok pahasına satarak rekor bedelde özelleştirmeye imza atan AKP, satışta hız kesmiyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 14 ilde toplam 54 taşınmaz ile üzerindeki yapılar özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Listeye göre en yoğun taşınmaz grubu Ankara Elmadağ Hasanoğlan bölgesinde yer alırken İstanbul Beşiktaş, Başakşehir ve Büyükçekmece gibi yüksek değerli lokasyonlardaki parseller de dikkat çekti. Bunun yanı sıra Aydın, Balıkesir, Hatay, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ ve Yalova gibi illerde de kritik arsalar programa dahil edildi.

LOJMAN SATIP LOJMAN YAPACAK

Kararda ayrıca satışlardan elde edilecek gelirin, giderler düşüldükten sonra Milli Savunma Bakanlığı’nın bina, tesis ve lojman yapımı ile Stratejik Hedef Planı ve yatırım programlarında yer alan projelerde kullanılmak üzere Hazine’ye aktarılacağı belirtildi.

Öte yandan satış listesinde bulunan ve Kocaeli İzmit Yenidoğan’da yer alan arazide, Askeralma Bölge Başkanlığı’nın ve lojmanların bulunduğu öğrenildi. İki ayrı parsel üzerinden satışa sunulan arazinin toplam tapu alanı 41 bin 663 metrekare oldu.

Hatay İskenderun Akçay Mahallesi’nde ise 3 katlı eski kışla binası ve bahçesi satış listesine yazıldı. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe’de ise Çakmak Kışlası ile askeri cezaevinin bulunduğu arazi satışa çıkarıldı. İzmir’de Karşıyaka Aksoy’daki Subay ve Astsubay Lokali’nin bulunduğu alan da satış listesine girdi.

DEV ARAZİ DE LİSTEYE KONULDU

Aydın Didim’in Akyeniköy Mahallesi’nde bulunan 4 milyon 363 bin 790 metrekare büyüklüğündeki dev tarım ve mera vasıflı taşınmaz da özelleştirme programına dahil edildi. Ayrıca Ankara Elmadağ’a bağlı Hasanoğlan’da yer alan ve satışa çıkarılan arazilerden birinin de niteliğinin okul yeri olarak kayıtlı olması dikkat çekti.