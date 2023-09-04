Parti binası kararı Kerkük’ü karıştırdı

Irak’ın Kerkük kentinde el konulan binanın KDP’ye geri verileceğini açıklanması, Araplarla Kürtleri karşı karşıya getirdi. Yaşanan çatışmalarda 4 kişi ölürken Başbakan Sudani’nin kararı ertelemesiyle protestolar sona erdi.

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Irak’ın Kerkük kentinde ordu karargâhı olarak kullanılan Kürdistan Demokratik Partisi’ne (KDP) ait binanın partiye geri verilmesi kararının ardından başlayan protestolar çatışmaya dönüştü. Olaylarda 4 kişi yaşamını yitirirken Bağdat yönetimi kararın ertelendiğini açıkladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin geçen hafta açıkladığı kararın ardından binanın önünde çadır kuran Arap ve Türkmenlerin, Erbil’e giden yolu kapattı. Yolun açılması için Rahimava bölgesinde gösterilere başlayan Kürtlerle Kerkük’teki Arap ve Türkmen protestocular arasında çatışma çıktı. Kerkük polisinin açıklamasına göre olaylarda 4 kişi yaşamını yitirdi, 3’ü polis 15 kişi de yaralandı.

KARAR ERTELENDİ

Protestolar nedeniyle Başbakan Sudani cumartesi günü kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kerkük Emniyet Müdürü Amir Şivani ise dün yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını, Kerkük-Erbil karayolunun tekrar açıldığını duyurdu.

Yaşanan olayların ardından Kerkük Valisi Rakan Said Cuburi, kentteki Ortak Operasyonlar Komutanlığı güçlerinin kullandığı binanın KDP’ye geri verilmesi kararının ertelendiğini ve protestoların sona erdiğini duyurdu. Başbakan Sudani ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Vali Cuburi, protestolara katılanlarla bina önünde görüşerek Başbakan’ın verdiği talimatları göstericilere anlattığını ve bunun üzerine göstericilerin çadırlarını toplayarak protestolara son verme ve kapatılan yolu açma kararı verdiğini aktardı.

Öte yandan Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarullah'ın da Kerkük'te yaşanan gerginliğin ardından kente geldiği ve KDP’ye verilmesi beklenen ordu karargahında yetkililerle güvenlik toplantısı yaptığı bildirildi.

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NE OLMUŞTU?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) ve Bağdat yönetiminin kontrolündeki bölgelerin arasında kalan Kerkük, petrol zengini bir bölge olması nedeniyle sık sık gerilimlere sahne oluyor. Bölge bir süre IŞİD’in eline geçmesinin ardından Kürt güçleri 2014’te kenti kontrol altına almıştı. IKYB’nin 25 Eylül 2017’de düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardından ise Ekim 2017’de Irak ordusu Şii milis gücü Haşdi Şabi ile birlikte Kerkük’e operasyona yaparak kontrolü kendi eline almış, ardından söz konusu binayı KDP’den alarak Ortak Operasyonlar Komutanlığı binası yapmıştı. Başbakan Sudani ise geçtiğimiz günlerde 18 Aralık’ta yapılacak yerel seçimler öncesi “iyi niyet göstergesi” olarak binanın KDP’ye geri verileceğini duyurmuş, ardından 25 Ağustos’ta bölgedeki Arap ve Türkmenler protestolara başlamıştı.