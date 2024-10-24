Parti devleti

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Fetö Lideri Fethullah Gülen’in ölümünün ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim kalın, AKP MKYK toplantısına katılarak sunum gerçekleştirdi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre İbrahim Kalın, toplantıda Gülen yapılanmasının lideri Fethullah Gülen’in ölümünün ardından muhtemel elebaşları ile örgütün yönetim şeması ve örgüt içerisindeki koltuk kavgaları hakkında AKP'lileri bilgilendirdi.

Gülen’in ölümü sonrası örgüt içinde büyük bir kavga başladığının kaydedildiği toplantıda, Türkiye’nin muhtemel senaryolara karşı aldığı önlem ve aksiyonlar anlatıldı. FETÖ’nün yeni lider adayları arasında yer alan Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz, Mustafa Özcan ve Ekrem Dumanlı gibi isimlerin izlenmekte olduğu belirtildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı belirtildi. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle rezillik görülmedi. MİT Başkanı, AKP MKYK’sında sunum yapıyor. Al sana parti devleti…" tepkisini gösterdi.

KAVGA KIZIŞIYOR

Gülen yapılanmasının lideri elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından örgütün ABD ayağının başındaki Mustafa Özcan ile Avrupa yapılanmasını yöneten Abdullah Aymaz arasındaki kavga hız kazanırken, diğer isimler de bu iki taraf arasında safını belirledi.

Öte yandan FETÖ’ye yönelik İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında geçtiğimiz günlerde ABD’de ölen Fethullah Gülen’i sosyal medya mecralarında övücü paylaşımlar yapan kişiler de bulunuyor. Aralarında Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘FETÖ propagandası’ yaptığı iddiasıyla 177 hesaba erişim engeli getirildiğini açıkladı. Erişim engeli getirilen hesaplar arasında gazeteci Can Dündar, Mehmet Ali Birand’ın eşi Cemre Birand, Cevheri Güven, Emre Uslu, Ekrem Dumanlı, Hakan Şükür isimler de yer aldı.