Parti devletinde bugün: AKP’liler yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde

BirGün\Ankara

Ankara Keçiören’deki Çizmeci İlkokulu’nda düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı açılış törenine AKP İlçe Başkanı Kadir Karapınar ile İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı anlaşıldı.

AKP Keçiören İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlçe Başkanımız sayın Kadir Karapınar, Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte 2024-2025 yeni eğitim öğretim yılının açılışı nedeni ile Çizmeci İlkokulu’nda gerçekleştirilen törene katılım sağladılar. 2024 -2025 Eğitim-Öğretim yılı öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm eğitim camiası için hayırlı olsun” denildi.

Keçiören Kaymakamlığı’nın resmi sosyal medya hesabından, “2024-2025 eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun. Çizmeci İlkokulumuzda, öğrencilerimizin okula başlama sevincine ortak olduk” notuyla yapılan paylaşımda da AKP’lilerin ilçe protokolü ile törende yer aldığı görüldü.