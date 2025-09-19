Parti devletinde bugün: Bakan yardımcıları AKP toplantısında

AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Erzurum'da "Aile İçin Dijital Eğitim ve Psiko-Sosyal Destek Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştaya partililerin yanı sıra bakan yardımcılarının da katılması dikkat çekti.

AKP Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, AKP'nin aileyi güçlendirme noktasında çabaladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2025 yılının "Aile Yılı", takip eden on yılın ise "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan edildiğini anımsatan Ercan, şöyle konuştu:

"Bizler aileyi sadece toplumun en küçük birimi olarak tanımlamayı yeterli bulmuyoruz. Aile, toplumun en güçlü kalesidir. Bu bağlamda ele alındığında aile yeri doldurulamayacak, yerine başka hiçbir kurum ilişki veya bağ konulamayacak derecede mühimdir, değerlidir, mukaddestir. Ancak modernleşme adı altında küreselleşen dünyada bireylere maalesef ailesiz bir yaşam biçimi dayatılmakta ve insanlar yalnızlaştırılmaktadır. Bu süreç hem bireyde hem toplumda huzursuzluk ve mutsuzluk doğurmaktadır. Aile yapısının zedelendiği toplumlar, kökünden çürümeye mahkumdurlar."

BAKAN YARDIMCILARI KATILDI

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ise Bakanlığın "Aile Yılı" ile ilgili yaptıklarını anlattı.

Ökten, "Dijital dünyanın sunduğu olanakları en iyi şekilde değerlendirerek aile kurumumuzun gücünü pekiştirmeye ve bireylerimizin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Ailelerimizin daha sağlıklı, daha güçlü ve daha mutlu yarınlara ulaşması için sizlerle hep birlikte çalışacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ise aileyi güçlendirmek ve dijital çağın sunduğu fırsatları en iyi şekilde kullanmak için istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldiklerinden bahsetti.

AKPParti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, AKP İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir ve Proje Koordinatörü Seda Kavaz da çalıştayda konuşmalar yaptı.

Programa ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikalar Kurulu Üyesi Tarkan Zengin, akademisyenler, bürokratlar, psikologlar, eğitimciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.