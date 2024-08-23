Parti devletinde bugün: Üniversitede AKP toplantısı!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi' toplantısı yapılacağı açıklandı.

Yerleşke içerisinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde yapılacak toplantı için binanın etrafının AKP bayrakları ile 'donatıldığı' da görüldü.

AKP Osmaniye İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “23 Ağustos Cuma günü Saat: 15:00'de Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde yapacağımız Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantımıza tüm dava arkadaşlarımız davetlidir” denildi.

Toplantıya Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun katılacağı da açıklamada belirtildi.