Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Parti devletinde bugün: Üniversitede AKP toplantısı!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde AKP 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi' toplantısı yapılacağı açıklandı. Toplantıya Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katılacak.

Güncel
  • 23.08.2024 13:57
  • Giriş: 23.08.2024 13:57
  • Güncelleme: 23.08.2024 14:05
Parti devletinde bugün: Üniversitede AKP toplantısı!
İsmail Arı
İsmail Arı
ismailari@birgun.net

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi' toplantısı yapılacağı açıklandı.

Yerleşke içerisinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde yapılacak toplantı için binanın etrafının AKP bayrakları ile 'donatıldığı' da görüldü.

AKP Osmaniye İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “23 Ağustos Cuma günü Saat: 15:00'de Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde yapacağımız Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantımıza tüm dava arkadaşlarımız davetlidir” denildi.

Toplantıya Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun katılacağı da açıklamada belirtildi.

BirGün'e Abone Ol