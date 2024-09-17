Parti devletinde bugün: Yüzde 23 oy alıp seçilemeyen AKP’li Emlak Konut’a atanmış!

Önceki AKP Şişli İlçe Başkanı olan ve son yerel seçimde AKP’nin Şişli Belediye Başkan Adayı olan Gökhan Yüksel’in Emlak Konut’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığı ortaya çıktı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 23 oy alarak seçilemeyen Yüksel, 2013 yılından itibaren AKP'de, sırasıyla İlçe Yönetim Kurlu Üyeliği, 5. Ve 6. Mali ve İdari İşler Birim Başkanlığı, 2019 Yerel seçimleri İlçe Belediye Meclis Üyeliği görevinden sonra 7. Dönem İlçe Başkanı olarak görev yapmıştı.

Öte yandan Yüksel, AKP’li Murat Kurum’a yakınlığıyla da biliniyor.