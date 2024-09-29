"Parti kuracak" iddialarına Sedat Peker'in avukatından açıklama

Hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, son günlerde sosyal medyada dile getirilen ve Sedat Peker'in yeni bir siyasi parti kurmaya hazırlandığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Barkın, söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu.

Barkın, “Müvekkilimin partisi olduğunu düşünerek bu ve benzer oluşumlara üye olanların ileride uğrayabilecekleri maddi-manevi zararlardan kendisinin sorumluluğu olmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarım. Aynı husus ile ilgili, devletin resmi kurumları da, bilgilendirilmiştir” ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN RESMİ KURUMLARI BİLGİLENDİRİLMİŞTİR"

“Halkın Sesi Partisi” adlı oluşumun Peker ile bir bağlantısı olmadığını ifade eden Barkın'ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle: