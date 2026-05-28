Parti Meclisi toplantısının ertelenmesine CHP'li isimlerden tepki

CHP'de 1 Haziran'da yapılması planlanan Parti Meclisi toplantısının ertelenmesine ve imzasız bilgilendirme notuna tepkiler geliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, PM toplantısının ertelenmesine ilişkin açıklamasında, “Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir dönemde saray vesayetinin, yargı mühendisliğinin aparatı olmamıştır. Bugün PM toplamaya bile cesaret edemeyen, yayımladığı kararları imzasız yayımlayan bu kayyum zihniyetinin partimizde asla yeri yoktur” ifadelerini kullandı.

CHP’nin kararlarını “kapalı odalarda değil, örgütün iradesiyle” alan bir mücadele partisi olduğunu belirten Karabat, şunları kaydetti:

"TEBLİĞ SORUNU YOK, ÇOĞUNLUK SORUNU VAR"

CHP Grupbaşkanvekili Murat Emir ise yazılı açıklamasında "Ortada bir tebliğ sorunu yok, açık bir 'çoğunluk' sorunu var" dedi. Emir şöyle devam etti:



"Parti Meclisi'ni toplamaya sayıları yetmeyenler, parti teamüllerini ayaklar altına alarak bürokratik bir kılıf uydurmaya çalışmış. Ancak altında imzası olmayan, parti içi yazışma kurallarını hiçe sayıp Genel Başkan’ın isminin dahi yazılamadığı bu ciddiyetsiz metin; kurum hafızasının nasıl yok edildiğinin ve panik halinin en net fotoğrafıdır."

NE OLMUŞTU?

CHP’nin 1 Haziran’da yapılması planlanan Parti Meclisi toplantısı, PM üyelerinin görevlendirmelerine ilişkin resmi tebliğ sürecinin tamamlanmadığı gerekçesiyle ertelendi.

Partiden gönderilen bilgilendirme notunda imza ve sıra sayısı bulunmaması, ayrıca “Genel Başkan” ibaresiyle kimin kastedildiğinin açık yazılmaması tartışma yarattı.

Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’yı belirlemesi ve kurultay sürecine ilişkin yol haritasının ele alınması bekleniyordu.