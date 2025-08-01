Partilerin süreç komisyonu için seçtiği isimler belirlendi: Hangi parti hangi vekili gönderecek?

İktidarın “Terörsüz Türkiye” adını verdiği yeni süreç kapsamında, TBMM'de 51 üyeden oluşacak özel bir komisyon kurulmasına karar verilirken hangi partinin hangi vekili göndereceği merak konusu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde Meclis'te grubu olan partilerden üyeleri bildirmelerini istemesinin ardından AKP, CHP, MHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah, TİP, EMEP, DSP ve HÜDA PAR komisyona katılacak milletvekillerini açıkladı.

51 üyeden oluşacak komisyonda AKP 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek. Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 3 kişilik kontenjanı olan İYİ Parti'nin ise komisyonda yer almayacağını açıkladı. Öte yandan komisyonda bir üye ile temsil edilecek olan partilerden Demokrat Parti ise henüz isim bildirmedi.

TBMM'de grubu bulunmayan bazı partilerden ise komisyonda 1'er milletvekili yer alacak.

AKP, MHP VE DEM PARTİ LİSTEYİ BİLDİREN İLK PARTİLER OLDU

Komisyonda AKP'nin süreç ortaklarından MHP ve DEM Parti, söz konusu listeyi bildiren ilk partiler oldu.

MHP: Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut MHP'yi temsil edecek isimler olarak seçildi.

DEM Parti: Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek DEM Parti'yi temsil edecek isimler olarak seçildi.

AKP: Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altıok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu temsil edecek isimler olarak seçildi.

KATILMA KARARI ALAN CHP LİSTEYİ PAYLAŞTI

Daha önce katılma konusunda çekinceleri olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, "komisyon kararlarında nitelikli çoğunluk aranması" taleplerini kabul ettiğini duyurdu ve komisyona katılma kararı aldıklarını açıkladı.

CHP: Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun CHP'yi temsil edecek isimler olarak seçildi.

YENİ YOL GRUBUNDAN 3 İSİM KOMİSYONDA

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan Yeni Yol grubu TBMM'de kurulacak komisyona üyelik için 3 milletvekilini Meclis Başkanlığı'na bildirdi. Aaçıklamaya göre, Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, komisyonda üye olarak yer alacak.

TİP'İ AHMET ŞIK, EMEP'İ İSKENDER BAYHAN KOMİSYONDA YER ALACAK

Komisyonda 1'er üyeyle temsil edilecek olan partiler de milletvekillerini açıkladı.

Söz konusu isimler şöyle:

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık,

Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu,

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal,

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan,

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin.