Partisinin otobüsünü kullanan CHP'li milletvekili Akdoğan'a para cezası

23 Nisan’da partisinin otobüsünü kullanan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'a, sahip olduğu sürücü belgesinin sınıfı dışındaki aracı kullandığı gerekçesiyle 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı.

Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 Nisan’da Ankara’da CHP otobüsünü kullandığı gerekçesiyle kendisine para cezası verildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akdoğan şunları kaydetti:

"23 Nisan’da parti otobüsünü gözaltından kurtardığım için 9 bin 267 lira ceza kesilmiş. Konuya ilişkin 10 şey söyleyeceğim.

1- Feda olsun öderim. 9 bin 267 lira da Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına bağışlayacağım. Biliyorum ki onların bir kabahati yok.

2- Keyfimden kullanmadım otobüsü. Yine kullanırım. Kimse CHP’nin kılına dokunamaz. İcap ederse makinist, gerekirse pilot olurum.

3- D sınıfı ehliyet almak için sürücü kursuna yazıldım. Kötü iktidar vekili belge sahibi yapıyor.

4- Ayrıca motosiklet ve kaptanlık ehliyeti de alıyorum. Sizin işiniz belli olmaz, tedbir lazım.

5- CHP 'Chp' diye yazılmaz. Kısaltmalar büyük harfle.

6- TBMM yazarken arada nokta yok.

7- AŞTİ de kısaltma. Hepsi büyük harf

8- Kanunu’nun olacak yani ‘ var.

9- Söğütözü birleşik yazılır.

10- Bu Türkçe Kabahatlar Kanunu kapsamında ceza almalı. Bakanlık, lütfen liyakat."