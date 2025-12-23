Giriş / Abone Ol
Partizan, tecrübeli şutör guard Cameron Payne'i transfer etii. Payne, NBA'de Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers ve son olarak New York Knicks'te forma giydi.

Spor
  • 23.12.2025 16:17
  • Giriş: 23.12.2025 16:17
  • Güncelleme: 23.12.2025 16:20
Kaynak: AA
Partizan'a NBA'den takviye

Euroleague takımı Partizan, NBA'de forma giyen ABD'li şutör Cameron Payne'i kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, 31 yaşındaki Payne ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Payne, NBA'de Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers ve son olarak New York Knicks'te forma giydi.

Suns formasıyla 2021'de NBA finalinde boy gösteren Payne, normal sezonlarda çıktığı 477 karşılaşmada 7,8 sayı, 2 ribaunt ve 3,2 asist ortalamaları yakaladı.

