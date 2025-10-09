Partizan - Anadolu Efes basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? | THY EuroLeague 3. hafta maçı canlı yayın bilgileri

Turkish Airlines EuroLeague’de 3. hafta heyecanı sürüyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya geliyor. Avrupa arenasındaki mücadelesine bir galibiyet ve bir mağlubiyetle başlayan lacivert-beyazlılar, Belgrad deplasmanından zaferle dönerek moral bulmak istiyor. Taraftarlar ise “Partizan - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

PARTİZAN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague 3. hafta karşılaşması olan Partizan - Anadolu Efes maçı, 9 Ekim 2025 Perşembe günü saat 21.30’da başlayacak. Mücadele Belgrad Arena’da oynanacak ve Türk basketbolseverler için büyük önem taşıyor.

PARTİZAN - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

THY EuroLeague’de oynanacak Partizan - Anadolu Efes maçı, S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma şifresiz olmayacak; maçı izlemek isteyen basketbolseverler, S Sport’un yayın platformları veya dijital servisleri üzerinden erişim sağlayabilecek.

ANADOLU EFES’İN EUROLEAGUE PERFORMANSI

Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nde geride kalan iki maçta istikrarlı bir performans sergiledi. İlk maçında sahadan galibiyetle ayrılan temsilcimiz, ikinci maçta rakibine mağlup oldu. Lacivert-beyazlı ekip, Belgrad deplasmanında hata yapmak istemiyor. Takımın başantrenörü, tempolu hücum oyununu sürdürürken savunma disiplinine dikkat çekti.

SON 5 MAÇIN 3’ÜNÜ ANADOLU EFES KAZANDI

İki ekip arasında oynanan son 5 maçta Anadolu Efes’in üstünlüğü dikkat çekiyor. Temsilcimiz bu karşılaşmalardan 3’ünde galip gelirken, Partizan 2 kez kazanabildi.

97-65, 86-77, 100-94 Partizan galibiyetleri: 100-90, 97-84

Anadolu Efes, geçmişteki bu üstünlüğünü sürdürmek ve Avrupa Ligi sıralamasında yükselmek için parkeye galibiyet hedefiyle çıkacak.