Pasaport endeksi açıklandı: Türkiye sıralamada geriledi

Henley Pasaport Endeksi 2025 verileri açıklandı. Endekse göre Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun gücü 2025 yılında azaldı.

199 ülke ve 227 seyahat destinasyonunu kapsayan endeks, ülke vatandaşlarının dünyada kaç destinasyona vizesiz giriş yapabildiğini gösteriyor ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine dayanıyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Endeksin 2025 yılı sıralamasında Türk pasaportu, 113 ülke ve destinasyona vizesiz giriş imkânıyla 199 ülke arasında 102'nci sırada yer aldı. Henley Pasaport Endeksi'nde aynı vizesiz giriş sayısına sahip çok sayıda ülke aynı sırada yer aldığı için Türkiye 51'inci sırada görünse de ülke bazında sıralamadaki yeri 102 oldu.

Türkiye 2023 ve 2024 yıllarında 94'üncü sırada yer almıştı.

2025 endeksinde dikkat çekici bir gelişme, ABD'nin ilk kez ilk 10'da yer almaması oldu. ABD, ülke sıralamasında ise 38'inci sıraya düştü. 2025'in en güçlü pasaportu ise 193 ülkeye vizesiz giriş sağlayan Singapur oldu. Dünyanın en güçsüz pasaportu ise 24 ülkeye vizesiz girişe imkân tanıyan Afganistan pasaportu oldu.