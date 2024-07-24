Pasaport var, Schengen yok!

Son endekse göre, Türk pasaportu 7 basamak atlayarak 45’inci sıraya yükseldi. Ancak Türkiye’deki yurttaşlar için Schengen almak hâlâ zor. Önceki yıl yüzde 15,7 olan ret oranı 2023’de yüzde 21,7’e yükseldi.

Haber Merkezi

Henley Pasaport Endeksi'nin son güncellemesi, dünyanın en güçlü pasaportlarını ortaya çıkardı. Geçen yıl 52. sırada yer alan Türk pasaportu, bu yıl 7 basamak yükselerek 45. sıraya çıktı ve sahiplerine 118 farklı ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıdı. Türk pasaportuyla 118 ülkeye girilse de Schengen vizesi almak her geçen gün zorlaşıyor. Türkiye'nin başvuru ret oranı 2023 yılında yüzde 15,7'den yüzde 16,1'e yükseldi. Türkiye bu rakamla İran'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Pasaport endeksine göre, bu yılın başı Singapur için oldukça parlak geçti. Singapur pasaportu, 195 ülkeye vizesiz giriş imkanı sunarak bir kez daha zirvede yerini aldı. Singapur'un bu başarısı, ona "Dünyanın En Güçlü Pasaportu" unvanını bir kez daha kazandırdı. Endekste dikkat çeken bir diğer nokta ise Avrupa'dan gelen ülkelerin liderlik yarışında geriye düşmesiydi. Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İspanya gibi önceki yılların liderleri bu kez ikinci sıraya geriledi.

BAE YÜKSELİŞTE

Endeks, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dikkat çekici bir yükseliş yaşadığına da işaret ediyor. BAE, 53 basamak birden yükselerek ilk kez 9. sıraya yerleşti.

Endeksin bir diğer önemli bulgusu ise Birleşik Krallık ve ABD pasaportlarının sıralamadaki düşüş trendini sürdürmesi oldu. Bir zamanlar zirveyi paylaşan bu iki ülkenin yerleri 4. ve 8. sıralara geriledi.

7 BASAMAK ARTTI

Türkiye'nin pasaport gücü ise belirgin bir şekilde arttı. Geçen yıl 52. sırada yer alan Türk pasaportu, bu yıl 7 basamak yükselerek 45. sıraya yerleşti. ve sahiplerine 118 farklı ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıdı. Ancak Türkiye’deki en büyük problem vize. Avrupa Komisyonu, 2023 yılı için Schengen vizesi başvuru verilerine göre, başvuru ret oranı yüzde 15,7'den yüzde 21,7'e çıktı. Türkiye bu rakamla İran'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Schengen istatistiklerine göre 2023 yılında, Türkiye 1 milyon 55 bin 885 başvuru ile Çin'den sonra en fazla Schengen'e başvuran ülke oldu.

MİLYARLAR HARCANDI

Schengen vizesi için 2023 yılında sadece ilk başvuru ücreti olarak 80 avrodan yıllık tutar hesaplandığında Türkiye’den net olarak başvuru için 84 milyon 470 bin 800 avro ödeme yapıldı. Yani net 2 milyon 956 milyon 478 bin TL. Ek masraflarla birlikle bu rakamın 6 milyar TL’ye çıktığı ifade ediliyor. 2022 yılında yüzde 15,7 olan ret, 2023 yılında 6 puanlık artışla yüzde 21,7 oldu. Vize başvurularında da yüzde 36,5 artış yaşandı.

İNTERPOL ONAYLAYACAK

Uzun süredir uyuşturucu baronlarına, çetelere, illegal kişilere vatandaşlık verilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken yeni bir karar alındı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak isteyen yabancılar için yeni güvenlik düzenlemeleri yürürlüğe girdi. Yapılan yeni düzenlemeye göre Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) onayı ile Interpol doğrulaması olmadan yabancılara vatandaşlık verilmeyecek. Vatandaşlık sürecinde ayrıca Interpol'den iki defa doğrulama yapılması zorunlu hale getirildi. Başvuru aşamasında ve başvurunun sonuçlanmasına kısa süre kala Interpol doğrulaması yapılacak. Bu önlem, uluslararası organize suç örgütü üyelerinin Türk vatandaşlığı almasını engellemeyi amaçlıyor.