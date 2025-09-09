Pasifik ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Pasifik’teki ada ülkesi Vanuatu’nun güneydoğu açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldığını duyurdu. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Vanuatu'nun güneydoğu açıklarında olduğu bildirildi.
10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
Vanuatu'da 17 Aralık 2024'te başkent Port Vila'nın 30 kilometre açıklarında 7,.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.