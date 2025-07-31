Pasifik afetle sallandı

Rusya’nın Pasifik kıyısındaki volkanik Kamçatka yarımadası açıklarında önceki gün 8.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. 1952 yılından beri görülen en büyük deprem olarak kayıtlara geçen deprem 19 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin ardından Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan ülkelerde ve Pasifik Adaları’nda tsunami uyarısı yapıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı depremde can kaybının olmadığını açıkladı.

İlerleyen saatlerde Rusya’nın Sahalin Bölge Valiliği, deprem ve tsunaminin yaşandığı Kamçatka bölgesinde acil durum ilan edildiğini bildirdi. Toplantıda, Limarenko’nun talimatıyla deprem ve tsunaminin yaşandığı ve dalgalarla sular altında kalan Kamçatka’daki Severo-Kurilsk kentinde acil durum ilan edildi. Bölgede yaşayanların güvenli yerlere tahliye edildi.

8.8’lik depremin ardından tsunami ilk olarak Rusya kıyılarını vurdu.

Kentte gemi limanı ve balıkçı barınağının sular altında kaldı. Tsunami dalgalarının 4 metreye yaklaştığı, Kamçatka adasındaki 60 turistin kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi. Rusya’nın Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinde ise Belediye Başkanı Yevgeniy Belyayev, şehirde deprem nedeniyle acil durum ilan edildiğini duyurdu. Belyayev, yüksek hazırlık durumuna geçildiğini ve gerekli çalışmaların sürdüğünü, deprem sonucu kentteki bazı binaların hasar gördüğünü ve can kaybının olmadığını ifade etti.

Kamçatka Yarımadası’nda ise Khalaktyrsky Plajı’ndan yaklaşık 60 tatilci, arazi araçlarıyla güvenli bölgelere taşındı.

LAV PÜSKÜRÜTÜYOR

Öte yandan Rusya’daki Shiveluch Yanardağı harekete geçti. Rusya’nın Uzak Doğusu’ndaki Klyuchevskoy Yanardağı da lav püskürtmeye başladı.

10 GÜN ÖNCE DE DEPREM OLMUŞTU

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası geçen 20 Temmuz’da 7.6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Depremin yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatski kentine 115 kilometre mesafede, Büyük Okyanus açıklarında meydana geldiği açıklanmıştı.

∗∗∗

TSUNAMİ TEHDİDİ

Uzmanlar, depremin ardından ilk 24 saatin çok kritik olduğunu belirterek, yeni depremler yaşanabileceği ve tsunami dalgalarının yıkıcı etki gösterebileceği uyarısında bulundu. En az on ülke tsunami uyarısı yayınladı. Bu ülkeler arasında Rusya, ABD, Kanada, Japonya, Çin, Meksika, Peru ve Ekvador yer aldı. Uzmanlar, dev dalgaların önümüzdeki saatler içinde onlarca ülkeyi daha tehdit edebileceğini söyledi.

Harita: AA

• ABD

Depremin ardından Hawaii ve California eyaletleri başta olmak üzere Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan bölgelerinde alarm durumuna geçti. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi ise boyu 1,7 metreye ulaşan dalgaların Hawaii’ye ulaştığını açıkladı. San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura ve Los Angeles kıyı bölgeleri için de verilen tsunami risk seviyesi gözlem seviyesinden "uyarı"ya yükseltildi. Huntington Beach şehri, iskele ve plajlarını tedbir amacıyla kapattı. Yetkililer, bölge sakinlerini "tetikte olmaya, su hattından uzak durmaya ve resmi talimatlara uymaya" çağırdı.

Acil tahliye çağrısının ardından Hawaii sokaklarında araç trafik oluştu.

• Japonya

Japonya'nın Pasifik kıyısı boyunca 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısı verildi. Yetkililer, uyarının ardından "tüm uyarılar kaldırılana" kadar bölgeyi tahliye etme çağrısında bulundu. Deprem sonrası, Miyagi eyaletindeki İşinomaki limanında 50 santimetrelik, Tokaçi limanında 40 santimetrelik bir tsunami ve Hokkaido'nun güneydoğu kesimindeki Erimo kasabasında 30 santimetrelik bir dalga kaydedildi.

Tohoku ve Kanto bölgelerinde de 20 ila 40 santimetre yüksekliğinde dalgalar gözlemlendi. Dalgaların yükselmesiyle balinalar kıyıya vurdu. Gelişmenin ardından Guam ve Kuzey Mariana Adaları için tsunami izleme uyarısı aktif hale getirildi. İlerleyen saatlerde ise yetkililer, kıyı kenarlarında bulunan yurttaşlara acilen daha yüksek bölgelere tahliye olmaları ve uyarılar kaldırılana kadar güvenli alanlarda kalmaları çağrısında bulundu. Ayrıca deprem sonrası Fukişima Nükleer Santralı da boşaltıldı.

Japon televizyonları tsunami uyarısı için haritaları, dalgaların kıyılara ulaşması beklenen saatleri ve yüksekliklerini yayımladı.

∗∗∗

AYNI YER İLK DEĞİL

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu’nun listesine göre şimdiye kadar kaydedilen en büyük sarsıntılar şöyle: