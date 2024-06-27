Pasifik'te Kuzey Kore'ye gözdağı: Güney Kore, ABD ve Japonya'dan ortak askeri tatbikat

Güney Kore, ABD ve Japonya'nın, "işbirliğini güçlendirmek ve Kore Yarımadası dahil Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın korunması" amacıyla çoklu alanlarda ortak askeri tatbikata başladığı bildirildi.

Dünya 27.06.2024 11:32 Giriş: 27.06.2024 11:32

Güncelleme: 27.06.2024 11:35 Kaynak: AA

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