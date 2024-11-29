Pasifik’te de füze restleşmesi

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD’nin Ukrayna cephesinin ardından Pasifik’te de gerilimi tırmandırma hamleleri sürüyor. ABD’nin “olası bir Çin işgaline” karşı Tayvan’a yakın Japonya adalarına ve Filipinler’e üs açarak füze yerleştireceği iddia edildi. Çin ve Rusya, ABD’nin planına tepki gösterdi.

Japonya’nın resmi haber ajansı Kyodo News’un ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD, Japonya'nın güneybatısındaki Nansei Adaları'nda Yüksek Mobiliteli Topçu Roket Sistemleri’ne (HIMARS) sahip ABD Deniz Kıyı Alayı’nın konuşlandırılması için Tokyo ile ortak bir askeri plan hazırlıyor. Haberde, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin ise yakıt ve mühimmat tedariki de dâhil olmak üzere ABD birliklerine lojistik destek sağlamasının beklendiği kaydedildi.

FİLİPİNLER’E HIMARS

Haberde ABD’nin ayrıca hava, kara, su, uzay, siber ve bilgi dâhil olmak üzere farklı alanlarda faaliyet göstermek üzere tasarlanan Çok Alanlı Görev Gücü'nün (MDTF) uzun menzilli ateş birimlerini Filipinler'de konuşlandıracağı ifade edildi. Tokyo ve Washington'un söz konusu konuşlandırmalarının, aralıkta oluşturulması planlanan ortak harekât planlarına dâhil edileceği aktarıldı.

Filipinler Şubat 2023'te ülkedeki ABD askeri kullanımına açık üs sayısını 5’ten 9’a çıkarmayı kabul etmiş, bu adım Pekin’in tepkisine neden olmuştu. Temmuz ayında ise Japonya ile Filipinler, daha yakın güvenlik işbirliği için ortak tatbikatları kolaylaştıracak ikili savunma anlaşması imzalamıştı.

TAYVAN’I BAHANE EDİYOR

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ise pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD’nin planını eleştirerek “İlgili ülkelerin Tayvan sorununu bölgedeki askeri varlığını artırmak için bir bahane olarak kullanmalarına karşı çıkıyoruz” dedi. Ning, söz konusu adımların “gerginliği artırdığını, çatışmayı teşvik ettiğini ve bölgesel barış ve istikrarı baltaladığını” kaydetti.

KARŞILIKLI KONUŞLANDIRMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise çarşamba günü yaptığı açıklamada Japonya’yı ABD ile askeri işbirliğini haklı çıkarmak için Tayvan çevresindeki durumu tırmandırmakla suçladı. “Japon tarafını, bu tür bir işbirliği sonucunda topraklarında ABD'nin orta menzilli füzeleri ortaya çıkarsa, bunun ülkemizin güvenliği için gerçek bir tehdit oluşturacağı konusunda defalarca uyardık” diyen Zakharova, Rusya’nın “gerekli ve orantılı adımlarla konuşlandırmaya karşılık vereceği” uyarısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da pazartesi günü ABD'nin füze konuşlandırması durumunda Rusya'nın Asya'da bu tür füzeler konuşlandırmayı düşüneceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce de Tayvan’ı “Çin’in bir parçası” olarak tanımlarken Pekin’in Ada yakınlarındaki tatbikatları için “tamamen makul bir politika” demişti.

ABD ve İngiltere’nin geçen hafta Kiev’e Rus topraklarını HIMARS dâhil Batı yapımı silahlarla vurmasına yeşil ışık yakmasıyla Ukrayna cephesinde gerilim hızla tırmanmıştı. Moskova buna hipersonik balistik füze ile Ukrayna’yı vurarak yanıt vermişti. ABD’nin bu tür silahları dünyanın farklı bölgelerine de aktardığını belirten Putin, “ABD füzelerinin daha fazla konuşlandırılmasına aynı şekilde karşılık verileceğini” söylemişti.

***

KİEV’DEKİ MERKEZLER HEDEF OLUR

Ukrayna’nın Amerikan ve İngiliz yapımı silahlarla Rus topraklarına düzenlediği uzun menzilli saldırılarına yanıt olarak, “Kiev’deki karar alma merkezleri” de vurabileceklerini açıkladı. Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi’nde konuşan Putin, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın Ukrayna topraklarında hedef seçtiğini söyledi. Önceki gece Ukrayna’ya 90 füze ve 100 İHA ile karmaşık bir saldırı başlattıklarını kaydeden Putin, bunun Amerikan ATACMS füzeleriyle Rusya topraklarına devam eden saldırılara karşılık olduğunu söyledi.

KGAÖ DOKTRİNE DÂHİL

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ise Putin’in imzasıyla güncellenen nükleer doktrine göre Rus nükleer şemsiyesinin öncelikli olarak KGAÖ ülkelerini kapsadığını belirtti. KGAÖ toplantısında konuşan Şoygu, yeni doktrinde “Belarus’a konvansiyonel silahlarla saldırı düzenlenmesi ve bu ülkenin varlığına yönelik tehdit ortaya çıkması durumunda nükleer silah kullanma kriterleri de tanımlandığını” söyledi.