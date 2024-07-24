Pasinler’de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pasinler istikametinden Erzurum istikametine seyir halindeki yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden otobüse çarptıktan sonra yan yattı.

Yan yatan minibüste bulunan yaralı iki yolcu aracın üzerinden vatandaşlar tarafından çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Üç araçta maddi hasar oluşurken yol kısa süreli trafiğe kapandı.