Paşinyan: Darbe engellendi

DIŞ HABERLER

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “suç oligarşisi ve din adamlarının” darbe girişiminin engellendiğini duyurdu. Soruşturma Komitesi, Başpiskopos Bagrat Galstanyan liderliğindeki Kutsal Mücadele hareketini terör eylemleri planlamakla suçlarken, Galstanyan’ın gözaltına alındığı bildirildi.

Paşinyan hükümeti, muhalifler tarafından Azerbaycan’a Dağlık Karabağ konusunda yenilgisi nedeniyle eleştiriliyordu.

Paşinyan sosyal medyada yaptığı açıklamada “Kolluk kuvvetleri Ermenistan Cumhuriyeti'ni istikrarsızlaştırmak ve iktidarı gasp etmeyi hedefleyen kriminal oligarşik ruhban ağının büyük ölçekli ve uğursuz bir planını engelledi” dedi.

BAŞPSİKOPOSA GÖZALTI

Soruşturma Komitesi’nin açıklamasına göre ise 2024’te Paşinyan'ın istifasını talep eden protesto gösterilerine öncülük eden Ermenistan Apostolik Kilisesi Başpsikoposu Bagrat Galstanyan liderliğindeki “Kutsal Mücadele” hareketinin terör saldırıları ve iktidarı ele geçirme hazırlığında olduğunu açıkladı.

İKTİDARI DEVİRME PLANI

Grubun çoğunlukla eski askerler ve polislerden oluşan “saldırı ekipleri” kurduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Galstanyan'ın grubun bazı üyelerinin önceden rızasını alarak, terör eylemleri gerçekleştirmek ve iktidarı ele geçirmek için gerekli araç ve gereçleri edindiği” kaydedildi.

Galstanyan'a yöneltilen suçlamalar hakkında bilgi paylaşan yetkililer, grubun yaklaşık 1000 kişiyi yolları kapatmak, trafiği felç etmek, şiddeti kışkırtmak ve interneti kapatmak gibi eylemlerle görevlendirdiğini söyledi.

Galstanyan'ın avukatı Sergey Arutünyan, Başbakan Paşinyan'ın siyasi muhalifi olan Başpiskopos'a “terörizm, kitlesel isyanlar ve iktidarı ele geçirmeye teşebbüs” suçlamaları yöneltildiğini bildirdi.

Güvenlik güçlerinin Kutsal Mücadele hareketi destekçilerinin evlerinde aramalar yaptığı, aralarında Galstanyan’ın da bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

‘DİKTATÖRLÜK’ ELEŞTİRİSİ

Galstanyan'ın yakın bir arkadaşı olan milletvekili Garnik Danielyan, operasyonlara ilişkin “diktatör bir rejimin eylemleri” dedi. Paşinyan hükümeti geçen haftalarda muhalif emlak milyarderi Samvel Karapetyan’ı da “ iktidarı gasp etmek için kamuoyuna çağrı yapma” suçlamasıyla gözaltına almıştı.

Paşinyan, Ermenistan’ın 2020’de İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’a karşı yenilgilsinden bu yana Ermeni dini liderlerinin hedefinde. Galstanyan, geçen yıl Erivan’ın Dağlık Karabağ’daki 4 köyün kontrolünü Bakü’ye devretmesinin ardından Paşinyan’ın istifası talebiyle yapılan protestoların liderlerinden birisiydi.