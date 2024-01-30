Paskalya için hazırlanan İsa resmi ‘fazla erotik’ bulundu

İspanya'nın Seville kentinde Paskalya kutlamaları için hazırlanan posterdeki İsa peygamber resmi ülkeyi ikiye böldü. Kimi resmi ‘fazla erotik’ kimisiyse ‘çığır açıcı’ buldu.

İspanya'da Paskalya kutlamaları için hazırlanan resmi posterdeki İsa peygamber resmi büyük tartışma yarattı.

Seville'deki kutlamalar öncesi tanıtımı yapılan poster ülkeyi ikiye böldü. Sözcü'nün aktardığına göre bazı İspanyollar, İsa tasvirini "zevkten yoksun ve fazla erotik" buldu.

Seville Kent Konseyi'nin hafta sonunda tanıtımını yaptığı postere saatler içinnde binlerce itiraz geldi. Posterin derhal geri çekilmesini talep eden dilekçeye binlerce kişi imza attı.

Birçok İspanyol Katolik, çıplak İsa resminin Hıristiyan değerleriyle bağdaşmadığını savundu.

Resmi yapan sanatçı Salustiano García ise İsa tasvirinin Katolik sanatına tamamen uygun olduğunu söyleyerek "Resimde ayıp şeyler görenler kendi içlerindeki kirli şeyleri yansıtıyor" dedi. Garcia, tepkilerin kültürsüzlükten kaynaklandığını, Hıristiyan sanatını bilen kişilerin bu resmin son derece doğal olduğunu anlayacağını kaydetti.

Seville'nin muhafazakar Belediye Başkanı José Luis Sanz, resmin farklı ve cesurca olduğunu söyleyerek Garcia'ya destek verdi.

Kentteki LGBT hareketi liderleri de resmi "çığır açan bir eser" diye niteledi. Aşırı sağcı Katolik örgüt Instituto de Política Social ise, resmin geri çekilmemesi halinde mahkemeye gideceğini duyurdu.