Paskalya’da da silahlar susmadı

Dış Haberler

Ukrayna Savaşı’na 36 saatlik geçici bir ara veren Paskalya ateşkesine rağmen saldırılar durmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in cumartesi ilan ettiği Paskalya Ateşkesi dün sona ererken taraflar birbirlerini suçladı. Moskova, Kiev’in 5 bine yakın ateşkes ihlali yaptığını açıkladı. Kiev ise Moskova’nın binlerce ihlale imza attığını ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Putin tarafından ilan edilen Paskalya ateşkesi boyunca 4 bin 900 ihlalde bulunduğunu bildirdi.

DONBASS’A DA SALDIRILAR

Bakanlık, "Rusya Başkomutanı’nın talimatı uyarınca özel askeri harekât bölgesindeki tüm birlikler, 19 Nisan saat 18:00’den 21 Nisan saat 00:00’a kadar ateşkes rejimine sıkı sıkıya bağlı kalarak daha önce ele geçirdikleri hat ve mevzilerde durdu." açıklamasında bulundu. Ancak Ukraynalı silahlı oluşumların, sınırdaki Belgorod, Bryansk, Kursk bölgeleri ile Kırım Cumhuriyeti’ndeki birliklerin mevzilerine ve sivil tesislere topçu ateşi açmaya ve saldırılar düzenlemeye devam ettiği belirtildi. Toplam 4 bin 900 ateşkes ihlali tespit edildiği ifade edildi.

Ukrayna ordusunun ateşkes sürecinde Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Kursk Bölgesi’nde 6 saldırı girişiminde bulunduğunu aktaran bakanlık, 90 İHA ile hava saldırısı girişimleri olduğunu ve tüm İHA’ların imha edildiğini vurguladı. Bakanlık, Paskalya ateşkesinin sona ermesinin ardından Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekâta kaldığı yerden devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın basın bültenine göre gece 00:00’dan itibaren 210’dan fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.

2 BİN 900 İHLAL

Rus ordusu, Ukrayna’ya ait bazı hava üslerini, mühimmat ve İHA depolarını ve Ukraynalı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını hedef aldı. Ayrıca 104 İHA’yı imha etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Pazartesi günü erken saatlerde Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya’nın ateşkesi farklı saldırı şekilleriyle 2.900’den fazla kez ihlal ettiğini belirtti. Zelenski, Rus güçlerinin ateşkes süresince cephe hattı boyunca 96 saldırı operasyonu gerçekleştirdiğini, Ukrayna mevzilerini 1.800’den fazla kez bombaladığını ve yüzlerce insansız hava aracı kullandığını açıkladı.

Zelenski, "Ukrayna’nın eylemlerinin doğası ayna gibi olmaya devam edecek. Sessizliğe sessizlikle karşılık vereceğiz ve Rus darbelerine karşı ise savunmada olacağız. Eylemler her zaman sözlerden daha yüksek sesle konuşur." dedi.

Ukrayna’nın güneyindeki Herson şehrinin valisi, 30 saatlik Paskalya ateşkesi sırasında Moskova’nın düzenlediği saldırılarda kentte üç kişinin öldüğünü açıkladı.

Ortodoks Hristiyanların önemli dini günlerinden biri olan Paskalya 20 Nisan’da kutlanıyor.