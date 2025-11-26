Paslı malzemeler, küflü ve kokuşmuş yiyecekler: Pide imalathanesi mühürlendi

Zonguldak'ta sağlığa aykırı koşullarda üretim yapıldığı belirlenen pide imalathanesi mühürlendi.

Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren bir pide imalathanesine yaptığı denetimde bozulmuş ve kokmuş et ile üretim alanında küf ve pas oluşumu tespit edildi.

Ekiplerin incelemeleri sonucu, halk sağlığını tehdit eden işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi.

Denetim sonrası imalathanede bulunan malzemeler, belediye ekiplerince çöp aracına atıldı.

DİRENDİLER

Öte yandan, işletmenin kapatılması sırasında bazı kişiler direndi.

İşletme sahipleri "15 bin lira kira istendi zaten çıkacaktık bize bir gün müsaade verin" diyerek zabıta amirinden 'anlayış' istedi.

Şoke eden görüntüler çekildiği sırada işletmenin faal olmadığını iddia eden şahıslara zabıta amiri, "Siz yalan söylüyorsunuz. Şu anda fırın çalışır vaziyette. Bunlar ne Allah aşkına ya? Ya siz hiç mi haber izlemiyorsunuz ya? Hiç mi kendinize saygınız yok sizin ya?" dedi.

İnceleme sonucunda, sağlıksız koşullarda üretim yaptığı gerekçesiyle işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi.

İmalathanede bulunan tüm malzemeler belediye ekiplerince toplanarak çöp aracına atıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Devrek Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçedeki iş yerlerinde sürekli denetimlerin yapıldığı belirtilerek, "Bugün yapılan denetimlerde pide imalatı yapan iş yerinde vatandaşın sağlığını hiçe sayan görüntülerle karşı karşıya kaldık. Bu tür olumsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz ve bu iş yerini mühürleyerek bir daha pide imalatına izin vermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.