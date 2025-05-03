Pasör Gizem Mısra Aşçı, Aydın Büyükşehir Belediyespor’a transfer oldu

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Mavi-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Aras Kargo forması giyen genç pasör Gizem Mısra Aşçı’yı renklerine bağladı.

2025/26 SEZONUNDA AYDIN İÇİN TER DÖKÜCEK

1998 doğumlu olan Gizem Mısra Aşçı, 2024/25 sezonunda Aras Kargo’nun en dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıkmıştı. Performansıyla takımının en kritik anlarında sahneye çıkan Aşçı, yeni sezonda Aydın Büyükşehir Belediyespor’un başarısı için mücadele edecek.

İMZA TÖRENİ YÖRÜK ALİ EFE SPOR TESİSLERİ’NDE

Yeni transfer için Yörük Ali Efe Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin, Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Volkan Zeytin ve Voleybol İdari Menajeri Sabri Can katıldı. Törende samimi anlar yaşanırken, Aşçı'nın Aydın formasıyla heyecanı dikkat çekti.

KULÜPTEN “HOŞ GELDİN” MESAJI

Transferle ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Hoş geldin Gizem Mısra Aşçı! Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında pasör Gizem Mısra Aşçı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı forma altında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

𝐆𝐢𝐳𝐞𝐦 𝐌ı𝐬𝐫𝐚 𝐀𝐬̧𝐜̧ı ✍️💙🤍 pic.twitter.com/WfplJwrw2O — Aydın Büyükşehir Belediyespor (@aydinbsbspor) May 3, 2025

GİZEM MISRA AŞÇI'NIN ÖZELLİKLERİ

Gizem Mısra Aşçı, 26 Ocak 1998 doğumlu Türk pasördür. 180 cm boyunda ve 58 kilogram ağırlığında olan Aşçı, 290 cm smaç ve 280 cm blok yüksekliğiyle dikkat çeker. Voleybol kariyerinde oyun kurucu pozisyonunda görev yapan başarılı sporcu, sahadaki çevikliği ve yüksek oyun görüşüyle ön plana çıkmaktadır.