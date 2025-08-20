Passolig Kalktı mı? 2025-2026 Sezonunda Maçlara Girişte Yeni Dönem

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonundan itibaren stadyum girişlerinde yeni bir uygulamaya geçileceğini duyurdu. Futbolseverler artık Passolig kartı dışında, çipli T.C. kimlik kartlarıyla da Süper Lig ve 1. Lig maçlarına giriş yapabilecek.

PASSOLİG KALKTI MI?

Passolig uygulaması tamamen kaldırılmadı. Ancak TFF’nin yeni kararıyla birlikte taraftarlar, 2025-2026 sezonundan itibaren çipli kimlik kartlarına yükleyecekleri elektronik biletlerle de stadyuma giriş yapabilecek.

Yani Passolig kartı kullanılmaya devam edecek ancak kimlikle giriş seçeneği de futbolseverlere sunulmuş olacak.

TFF’NİN AÇIKLAMASI

TFF’den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Süper Lig ve 1. Lig’de 2014 yılından bu yana devam eden elektronik bilet uygulamasında yeni döneme geçiliyor.

2025-2026 sezonu itibarıyla taraftarlar çipli T.C. kimlik kartlarıyla elektronik bilet yüklemesi yaparak stadyumlara giriş sağlayabilecek.

Kulüpler, anlaşmalı oldukları bilet satış firmalarıyla birlikte satış ve giriş esaslarını belirlemeye devam edecek.

MAÇ BİLETLERİ NASIL ALINACAK?