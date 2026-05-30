Pastadan en küçük pay üreticiye düştü

ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla artan enerji fiyatlarının tarıma etkisi devam ederken biber, hıyar ve patlıcan üreticileri girdilerin yanı sıra taban fiyatı uygulanmamasından dolayı aylardır maliyetlerin altında ürün sattıklarını söyledi.

Antalya Ziraat Odası Başkanı Ebru Kaçın, acilen taban fiyatı getirilmesi gerektiğini belirterek üretimde planlama yapılması gerektiğinin altını çizerken patlıcan üreticisi, işçi maliyetini dahi karşılayamadığını, ailecek tarımı bırakma noktasına geldiklerini belirterek tepki gösterdi.

İktidarın tarımda planlamada istikrarlı başarısızlığının üstüne bir darbe de ABD-İsrail'in başlattığı savaştan geldi. Plansızlığın sonucu olarak kentte biber, hıyar, patlıcanda üretimin artması, tüccarı mutlu ederken fazla üretim nedeniyle taban fiyatının kaldırılması ve üretici-tüccar arasında pazarlıkla satışın yapılması, üreticiyi 2 aydır maliyetlerin altında satış yapmaya zorladı.

BİZİ TÜCCARA KÖLE ETTİLER

Antalya Kumluca’da biber, patlıcan üretimi yapan Öncel İvgin, Kumluca Hali'nin bu yıl biber, patlıcan ve hıyarda taban fiyat uygulamadığını, anlaşmayla 15 TL olarak belirlenen fiyatın tüccarlar tarafından 8-9 TL’ye kadar indirildiğini söyledi. İvgin, “Resmen tüccarın eline, köle niyetine bırakıldık. Bölgemizde bu ürünlerin üretimi fazlaysa bizim suçumuz değil. Biz yaz kış demeden 7/24 tarlada emek veriyoruz. Sattığımız ürünün kilosu bir ekmek parasına bile denk değil. Çiftçi hariç herkes kazanıyor. O kadar emeğe rağmen pastadan en küçük payı üretici alıyor” dedi.

İŞÇİ MALİYETİNİ KARŞILAYAMIYORUZ

Artan gübre maliyetlerinden en çok etkilenenin çiftçi olduğunu söyleyen İvgin, “Geçen yıl yaklaşık 1500 liraya aldığımız gübre bu yıl 2 bin 700 ila 3 bin arasında. Bir işçinin günlük yevmiyesi ise en az 1700 lira, bu maliyetleri karşılayamaz haldeyiz. Bunun mazotu, ilacı da var bir yanda. Biz 9 liraya ürün satıyoruz. Artık tarımda iyi bir planlama yapılması şart” diyerek tepki gösterdi.

TARIMI AİLECEK BIRAKIYORUZ

Tarımın günden güne yok olduğunu ifade eden üretici, son olarak şunları söyledi: “Biz eşimle beraber artık tarımı bırakmayı düşünüyoruz, hatta iş bakmaya başladık. Çoluğumuza çocuğumuza bırakacak bir iş olmaktan çıktı artık tarım. Ev kiralarının uçtuğu bu dönemde asgari maaşlı işe de giremiyoruz ama en azından sabit bir gelirimiz olur diyoruz. Yazın sabah 4’te, kışın 6’da başlayıp akşama kadar tarlada uğraşıyoruz. Tarımdaki plansızlık yüzünden işçinin maliyetini bile karşılayamaz duruma geliyoruz. Acilen bir çözüm bulunmalı. Bir ülkeyi bitirmek istiyorsan savaşa gerek yok, çiftçiliği bitirmen yeterli. Üretemiyorsa bir ülke bitmiş demektir zaten.”

ÜRETİMİ PİYASA BELİRLİYOR

Antalya Ziraat Odası Başkanı Ebru Kaçın ise bu yıl meyve üretiminde doğal afet kaynaklı büyük bir kayıp yaşanmadığını, önceki yıllarda dolu nedeniyle yaşanan verim düşüşlerinin bu sezon görülmediğini ifade etti. Meyvede üretim bolluğu beklendiğini kaydeden Kaçın, bunun fiyatlarda ilerleyen günlerde düşüşe yol açabileceğini söyledi.

Sebze üreticisinin ise farklı bir tabloyla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Kaçın, “Patlıcan, biber ve hıyar üreticisi ürününü işçilik maliyetini dahi karşılamayacak fiyatlara satıyor. Üretici direnmeye çalışıyor ancak fiyatlardaki istikrarsızlık ciddi bir sorun yaratıyor” dedi. Kentteki seralarda dönüm başı ortalama maliyetin 200 bin liraları gördüğünü, ilaç ve gübre gibi kalemlerin 60 bin liraya kadar çıktığını söyledi.

Üretim planlamasının yetersiz olduğunu dile getiren Kaçın, çiftçilerin hangi ürünü ekeceğine çoğu zaman piyasa söylentilerine göre karar verdiğini belirterek taban fiyat uygulaması çağrısında bulundu. Kaçın, “Üretici kulaktan dolma bilgilerle hangi ürünün daha az ekildiğini hesaplayarak ekim yapıyor. Oysa üretim planlamasıyla hangi ürünün ne kadar üretileceği önceden belirlenmeli” diye konuştu.

ÜRETİCİ DOĞRU YÖNLENDİRİLMELİ

Hasadın seralarda mart ayının sonundan itibaren başladığını ve hazirana kadar sürdüğünü hatırlatan Kaçın, üreticinin en büyük sorunlarının düşük ürün fiyatlarının yanı sıra mazot, gübre, işçilik ve arazi kiralarındaki artış olduğunu belirterek bazı dönemlerde gübre tedarikinde de sorunlar yaşandığını ifade etti. Tarımsal üretimde ziraat mühendislerinin rolüne de dikkat çeken Kaçın, üreticilerin doğru yönlendirilmesinin ve sağlıklı gıdanın sofralara ulaşmasının önemine vurgu yaptı.