Pastanın büyüğü milyoner hesabında

BirGün / ANKARA

Toplumun geniş kesimleri yüksek enflasyonun yarattığı alım gücü kaybı nedeniyle geçim zorluğu yaşarken milyoner hesapların servetleri büyüyor.

BDDK’nin verilerine göre bu yıl ağustos ayı sonunda Türkiye’deki bankalarda bulunan ve yurt içi yerleşiklere ait olan 16,4 trilyon liralık mevduatın yüzde 75,8’i milyoner hesaplarında 12,2 trilyon liralık büyük bölümü içerisinde 1 milyon lira ve daha fazla miktarda mevduat bulunan 1 milyon 685 bin hesapta tutuluyor.

MİLYONERLERİN BAKİYESİ 7,2 MİLYON LİRA

Bir kişinin aynı bankadaki hesaplarının tek hesap olarak, farklı farklı bankalardaki hesaplarının ise ayrı ayrı sayıldığı istatistiğe göre bankalarda Türk lirası, döviz ve değerli maden olarak toplam 173 milyon 487 bin hesap bulunuyor.

Bu hesapların 157 milyon 901 bininde sıfırla 10 bin lira arasında, 15 milyon 944’ünde 10 bin lira ile 50 bin lira arasında, 9 milyon 372 bininde 50 bin lira ile 250 bin lira arasında, 4 milyon 336 binin de ise 250 bin lira ile 1 milyon lira arasında mevduat tutuluyor.

İçinde sıfırla 10 bin lira arasında mevduat bulunan hesaplarda ortalama 800 lira, 10 bin lira ile 50 bin lira arasındaki hesaplarda ortalama 25 bin lira, 50 bin lira ile 250 bin lira arasındaki hesaplarda ortalama 123 bin lira, 250 bin lira ile bir milyon lira arasındaki hesaplarda ortalama 513 bin lira, bir milyon liranın üzerindeki hesaplarda ise ortalama 7 milyon 256 bin lira bulunuyor.

HİSSELERİN ÇOĞUNLUĞU 17 BİN YATIRIMCIDA

VAP’ın verilerine göre ise hisse senedi piyasasındaki dağılım mevduattaki dağılımdan çok daha olumsuz bir tablo içeriyor.

Borsa İstanbul’da işlem gören ve yerli yatırımcıların sahip olduğu hisse senetlerinin 71,7’si 10 milyon lira ve üzerinde portföyü bulunan 17 bin 53 yatırımcı tarafından kontrol ediliyor.

Eylül sonu itibarıyla değeri 5 trilyon 543 milyar lira olan borsada işlem gören hisse senetlerinin, 3 trilyon 431 milyon liralık kısmı sayıları Eylül’de 265 bin kişi daha azalarak 7 milyon 126 bine gerileyen yerli yatırımcılara ait bulunuyor.

Bu tutarın 2 trilyon 973 milyar liralık bölümü yani yüzde 86,7’si bir milyon lira ve daha üstünde portföyü bulunan yatırımcılara ait bulunuyor. Dilim 10 milyon lira ve üzerine çıkarıldığında ise 10 milyon lira ve üzerinde portföyü bulunan 17 bin 53 yatırımcının 2 trilyon 460 milyar liralık hisse senedinin sahibi olduğu gözleniyor.