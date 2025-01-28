Pastanın büyüğü tanıtıma gitmiş

BirGün, Bolu’daki yangının faciaya dönüşmesine giden süreçte bir numaralı sorumlu olduğu belirtilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın mali hesaplarına mercek tuttu. Bakanlığın, “Turizmin Geliştirilmesi” başlığı altında milyarlarca lira para harcadığı belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, “Turizmin Geliştirilmesi” başlığı için bakanlığa 2024 yılında 2 milyar 311 milyon 130 bin TL’lik ödenek verildi. Bakanlık, 2024’ün henüz ilk yarısında, ödeneğin yüzde 88’ini tüketti. Buna göre, bakanlığın turizmin geliştirilmesi için Ocak-Haziran 2024 döneminde harcadığı para, 2 milyar 49 milyon 735 bin TL oldu.

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BAKANLIĞIN TERCİHİ REKLAM

Toplam 2 milyar TL’lik harcamanın dağılımı da bakanlığın mali raporlarında yer aldı. Bakanlık, “Turizmin Geliştirilmesi” başlığı altında şu kalemlere harcama yapıldı:

• Kış turizmi ve termal turizm: 3 milyon TL

• Turizm altyapısının ve hizmetlerinin geliştirilmesi: 487 milyon 264 bin TL

• Turizmde tanıtım ve markalaşma: 1 milyar 559 milyon 471 bin TL