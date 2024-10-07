Pastırma Yazı Tarihleri: Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları ne kadar sürer?

2024 pastırma yazı tarihleri sonbahar mevsiminde yaşanan mevsim normalleri üstündeki sıcaklıklar sebebiyle merak ediliyor. Bazı yıllar neredeyse hiç bazı yıllar birkaç gün bazı yıllar ise birkaç hafta süren pastırma sıcaklarına dair pastırma sıcakları ne zaman araştırması hız kazandı. Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşen pastırma sıcakları hakkında isminin nereden geldiği ise ayrı bir araştırma konusu oldu. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları ne kadar sürer? İşte Pastırma yazı tarihleri!

PASTIRMA YAZI TARİHLERİ

Pastırma yazı ya da pastırma sıcakları olarak anılan dönem genellikle Ekim ya da Kasım tarihlerinde gerçekleşir. Kesin bir tarihi olmayan pastırma yazı tarihleri genellikle Ekim ayı sonu ile Kasım ayı ortasında gözlemlenir.

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcaklıkları sonbahar aylarında genellikle birkaç gün ya da birkaç hafta süren sıcaklıklara denir.

Pastırma sıcakları, genellikle yüksek basınç sisteminin etkisiyle oluşur, gökyüzü açık ve rüzgar azdır. Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilse de gündüz sıcaklıkları yaz günlerini andırabilir.

PASTIRMA SICAKLARI ADINI NEREDEN ALMIŞTIR?

Pastırma sıcakları deyimi adını, pastırmanın bu dönemde yapılmaya başlanması sebebi almıştır. Gece ve gündüz sıcaklık farklarının yılın geneline oranla en yüksek olması, etin gözeneklerinin gündüzleri sıcak nedeniyle açılması ve geceleri soğuk nedeniyle kapanmasına neden olur ve sıvanan çemen etin içine çok iyi işler.

PASTIRMA SICAKLARI NEREDE GÖRÜLÜR?

Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu pastırma sıcakları dönemi Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

PASTIRMA SICAKLARI NE KADAR SÜRER?

Ekim ve Kasım aylarında gözlemlenen pastırma sıcakları ya da pastırma yazı hava durumu ile bağlı olarak bazı yıllar hiç görülmezken genellik 3 ile 14 gün arasında sürer.