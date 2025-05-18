Pat pata ayağını kaptıran şahıs hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracına ayağı sıkışan şahıs hayatını kaybetti.

Adatepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bahçesinde çalışan Kerim Öztürk’ün (37) pat pat diye tabir edilen tarım aracına ayağı sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk’ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.