Patates fiyatı zirve yaptı, Bakanlık'tan açıklama geldi: Genel piyasa fiyatlarını yansıtmıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patates fiyatlarına yönelik tartışmalara ilişkin, "Patatesin 3 ulusal zincir markette ortalama perakende satış fiyatı 12,75 lira seviyesinde olup, kamuoyunda yer alan 25 lira gibi rakamlar genel piyasa fiyatlarını yansıtmamaktadır" ifadesi yer aldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) ürün fiyatları hakkındaki raporuna ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Üretici ile market arasındaki fiyat farklarının düzenli takip edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ticaret Bakanlığımızın saha denetimleri ve zincir marketlerden alınan resmi veriler doğrultusunda patatesin 3 ulusal zincir markette ortalama perakende satış fiyatı 12,75 lira seviyesinde olup, kamuoyunda yer alan 25 lira gibi rakamlar genel piyasa fiyatlarını yansıtmamaktadır. Arz-talep dengesi, nakliye maliyetleri, depolama giderleri ve komisyoncu payları gibi etkenler detaylı olarak analiz edilmektedir."

"GEREKLİ İDARİ YAPTIRIMLAR KARARLILIKLA UYGULANMAKTADIR"

Haksız fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici aleyhine spekülatif uygulamalara karşı Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından ülke genelinde etkin denetimler yürütüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevzuata aykırı durumlarda gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaktadır. Tedarik zincirinin her aşamasında şeffaflık ilkesini esas alarak, üreticiden tüketiciye kadar uzanan süreçte fiyat oluşumlarının sağlıklı ve adil şekilde gerçekleşmesi için, ilgili kurumlar ve sektör paydaşlarıyla koordinasyon içinde çalışmalarımız sürmektedir. Vatandaşlarımızdan, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara itibar etmemelerini, resmi açıklamalarımızı takip etmelerini önemle rica ederiz. Ticaret Bakanlığı olarak hem üreticimizin emeğini korumaya hem de vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla temel gıdaya erişimini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."