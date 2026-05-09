Patates piyasasında savaş etkisi: CFD fiyatları uçtu!

Euronews'te yer alan habere göre, Patates piyasasını takip eden “CFD” (fark sözleşmeleri) adı verilen finansal kontratların fiyatı, 21 Nisan’dan bu yana yaklaşık yüzde 705 arttı. Yüz kilogram patatesin referans fiyatı yaklaşık 2,11 eurodan 18,50 euroya çıktı.

Ancak bu sert yükselişe rağmen mevcut fiyatlar, son iki yılda görülen seviyelerin hâlâ altında. Bunun nedeni ise Avrupa’daki fiziksel patates piyasasında büyük bir arz fazlası yaşanması.

AVRUPA’DA REKOR HASAT ARZ FAZLASI YARATTI

Önceki sezonlarda yaşanan kıtlık ve yüksek fiyatların ardından Belçika, Hollanda, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde çiftçiler ekim alanlarını ciddi şekilde genişletti.

Ardından gelen uygun hava koşulları da çok büyük hasatların ortaya çıkmasına yol açtı. Bu durum Avrupa genelinde büyük bir patates fazlası yarattı. İşleyici şirketler ve ihracatçılar mevcut arzı eritmekte zorlanınca üretici fiyatları sert şekilde düştü.

Hatta hayvan yemi ya da sanayi kullanımına ayrılan düşük kaliteli bazı patateslerin aşırı düşük, hatta negatif fiyatlarla işlem gördüğü belirtiliyor. Bazı durumlarda üreticilerin, fazla ürünü çiftliklerinden çıkarmak için taşıma veya imha maliyetini cebinden ödemek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

ÜRETİM MALİYETLERİNDE CİDDİ ARTIŞ

18,50 euroluk referans fiyatın, işleyici firmalarla önceden sabit fiyat anlaşması yapılmamış, serbest piyasada satılan patatesleri kapsadığı belirtiliyor.

Bu fiyat, ikincil piyasalarda görülen negatif seviyelerin üzerinde olsa da birçok üretici için hâlâ sürdürülebilir değil. Çünkü yakıt, gübre, depolama ve elektrik gibi üretim maliyetleri son dönemde ciddi şekilde arttı.

Uzmanlara göre fiziksel piyasadaki zayıf fiyatlarla finansal piyasalardaki sert hareketler arasındaki fark, emtia ticaretiyle gerçek tarımsal tedarik zinciri arasındaki ayrımı gösteriyor.

Finansal piyasalar; gelecekteki hasat beklentileri, hava koşulları, ihracat talebi ya da olası arz sorunlarına ilişkin beklentilere çok daha sert tepki verebiliyor. Bu nedenle patatese bağlı finansal araçlardaki büyük yükseliş, Avrupa’da patatesin aniden çok pahalı hale geldiği anlamına gelmiyor. Daha çok, piyasaların mevcut jeopolitik belirsizlikleri geleceğe yönelik fiyatlamaya çalıştığını gösteriyor.