Patatesi bedava veren çiftçiye soruşturma: CHP'den tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde köy meydanında ücretsiz patates dağıttığı için hakkında soruşturma başlatılan çiftçi ve CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan’a destek verdi.

Adem, “Çiftçinin derdine derman olması gereken devlet, onun feryadını susturmak için soruşturma açıyor. Bu adalet değil, zulümdür. Çiftçiye ceza değil, destek gerekir” dedi.

CHP’li Adem, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

“Bir çiftçi, alın teriyle yetiştirdiği patatesi köy meydanında ihtiyaç sahibi vatandaşla paylaşınca ‘piyasa dengesini bozmak’la suçlanıyor, hakkında milyonluk cezalar gündeme geliyor. Oysa aynı iktidar, daha geçen yıllarda Toprak Mahsulleri Ofisi’ne 1 milyon 200 bin ton patatesi ve soğanı fakir fukaraya dağıtın diye talimat verip bunu reklam yaptı. İşinize gelince yardım oluyor, işinize gelmeyince suç. Bu ülkede bir eski Ticaret Bakanı kendi bakanlığına milyonlarca liralık dezenfektan satarken soruşturma açılmadı. Kamu kaynaklarıyla yandaşlara verilen milyarlık ihalelerde sesiniz çıkmadı. Yine bu ülkede çiftçiler ürününü satamadığı için soğanını, domatesini, sütünü yollara döktü, traktörünün önünde ağladı, siz kulaklarınızı tıkadınız. Ama köy meydanında patatesini ücretsiz dağıtan bir çiftçiye cezayı reva görüyorsunuz.

Bugün çiftçi Sadık Erdoğan’a soruşturma açan iktidara soruyoruz: Milyarlarca dolarlık buğday, arpa, mercimek ithalatı yaparken çiftçiyi mi koruyorsunuz? Tarlasında ürettiğini satamayan, borç içinde kıvranan çiftçiyi cezalandırmak mı tarım politikasıdır? Yandaş müteahhitlere vergi affı, ihalelerde kolaylık varken; alın teriyle üreten çiftçiye soruşturma reva mı? Bu ülkenin üreticisi, alın teriyle bu toprakları ayakta tutmaya çalışıyor. Çiftçinin derdine derman olması gereken devlet, onun feryadını susturmak için soruşturma açıyor. Bu adalet değil, zulümdür.

Çiftçiye ceza değil, destek gerekir. Çiftçiye soruşturma değil, alın terinin karşılığı gerekir."