Patatesini maliyetinin altında satan çiftçi: “Gelecek seneye bir daha tövbe, yapmayacağım”

Yozgat’ta, yeşil mercimek, nohut, hububat, soğan gibi ürünlerin; kuraklık, doğal afet, hastalık, tarla faresi, domuz saldırısı gibi etkenlerden dolayı zarar görmesi, bölge çiftçisini zora soktu.

Patates ve şeker pancarına umut bağlayan bölge çiftçisi, rekoltesi yüksek olan patatesin hasadını tamamladıktan sonra satamadığı ürünü depoya kaldırdı.

Yüksek maliyet, düşük fiyat nedeniyle bugüne kadar fiyatın artmasını bekleyen çiftçiler, beklentisine karşılık bulamayınca, ürünü maliyetin altında satmaya başladı. Geçen yıla oranla patates rekoltenin yüksek olduğu Yozgat’ta, ihracat kapılarının kapatılması ve fiyatların düşmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan çiftçiler, ürünlerinin depolarda çürüyüp, çöpe atmak yerine biran öce elinden çıkarabilmek için fiyat indirimine gitti. Marketlerde kilosu 12-14 lira arasında satılan patatesi elinden çıkartamayan üretici, ürünü kendisi pazara çıkartıp, maliyetinin altında satmaya çalışıyor.

Çiftçi Ahmet Erdem, ürününü maliyetinin altında satmak zorunda kaldığını belirterek, şunları söyledi:

“10 liraya veriyorum, maliyeti 11 lira 250 kuruşa falan geldi, bana. Vallahi piyasada elden, başkasından ayrı satamıyorsun. Öbür türlü de satamadım, tüm elimde kaldı. O nedenle biz de fiyatı aşağı indirdik ki elimden çıksın, yoksa çürüyecek. 2 ton 100 kilo ektim, 6 ton patatesim çıktı. Geri anaparamı alamıyorum. Bu sadece tohumuyla olmuyor, işçiliğimizi çıktık. Dört gün duruyor, beşinci gün tekrar su. Her su 2 bin 400 lira, 2 bin 300 lira para. 12- 13 sefer su verdim. 24- 25 bin lira da oraya gitti. Emeğimizi bıraktık artık, bu aşamaya geldik. Bilmiyorum, şimdi çiftçi zaten bitti. Gelecek seneye bir daha tövbe, yapmayacağım.”