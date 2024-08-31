Patatesler yere döküldü

Ülkenin dört bir yanında üreticinin isyanı devam ediyor. Bu kez de Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde patates üreticileri, satamadıkları için tarlada kalan ürünlerini kamyonlarla yere döktü.

Çiftçilerle bir araya gelen CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de üreticilere destek verdi. Burada bir açıklama yapan Genç şunları söyledi:

“Görmeyen gözler görsün, duymayan kulaklar duysun. Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde vatandaşımız, çiftçimiz, üreticimiz en doğal şekilde kendisini ifade etti. Geçinebiliyor olsalar, hayatını idame ettirebiliyor olsalar bu eylemi yapmaz. İktidar bunu bilsin. Bizim onlara tavsiyemiz, en kısa sürede kendilerine çekidüzen versinler, çiftçinin yanında olsunlar. Sadece büyük marketlerin yanında değil, çiftçinin, üreticinin yanında olsunlar. ”